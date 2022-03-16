Получить деньги из-за границы: как сегодня работают системы международных денежных переводов

С началом войны в Украине сложилась ситуация, когда многие стали еще больше зависеть от поступлений средств от близких, работающих за границей. В то же время в странах ЕС, Великобритании, США, Канаде и многих других странах украинская диаспора и просто неравнодушные граждане собирают средства в поддержку Вооруженных сил Украины, отрядов теробороны, украинских волонтерских групп и простых граждан, страдающих от войны. И здесь не последнюю роль играет вопрос, как надежно и быстро доставить необходимые средства тем, кому они нужны в Украине.

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У этого вопроса есть и другая сторона – у украинцев временно не осталось легальных возможностей приобрести валюту. С 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс и запретил продажу валютной наличности населению. Поэтому некоторые могут рассчитывать на поступление валюты из-за границы через систему перевода средств. Но на это надеяться бесполезно.

"Мы работаем в рамках законодательства и установленных правил денежных переводов по ограничениям в одни руки, сумм и валют. Сегодня эти системы (перевода средств — Delo.ua), согласно правилам, не выдают валюту украинским клиентам. Только принимают", – напоминает нам финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Это означает, что международные системы перевода средств автоматически и без согласования с клиентами конвертируют валюту в гривню по официальному курсу, которую и выдают получателю.

Справочно отметим, что в 2021 году объем иностранных переводов в Украину составил $15,026 млрд. Речь идет и об официальных, и о неофициальных денежных переводах. Эта сумма средств была самой высокой с 2018 года. Для сравнения, в 2020 году показатель составил $11,98 млрд. В январе же 2022 года из-за границы в Украину перечислили $1,06 млрд.

За февраль у Национального банка данных пока нет.

Закрытые отделения – решения есть

Получить валютный денежный перевод из-за границы в банковском отделении на сегодняшний день не получится — он будет конвертирован в гривню. Гражданам часто сложно забрать иностранные переводы даже в гривне, поскольку множество банковских отделений просто перестали работать на время военного положения.

Впрочем, решение этой проблемы есть. Международные платежные системы через банки-партнеры перечисляют клиентам переводы на банковскую карту по предварительной договоренности с получателем.

Международные системы переводов и почта. Что нужно знать

Кроме плохих новостей есть и положительные. Такие системы, как Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpess и TransferGo, отменили плату за перевод средств в Украину, независимо от канала отправки. Тариф для клиентов, присылающих средства в Украину, теперь составляет 0%.

А в банкоматах глобальной платежной сети Euronet украинцы могут снимать наличные без комиссий как в Украине, так и в Польше, Венгрии, Румынии и Словакии.

Следует отметить, что каждая из указанных система денежных переводов в Украине не работает самостоятельно, а действует в привязке к банкам или финансовым компаниям, работая через такие финучреждения.

Это, по словам Невмержицкого, значит, что клиенты украинских банков даже на оккупированных территориях могут бесперебойно пользоваться этой функцией, получая, например, гривню от знакомых гастарбайтеров из-за рубежа. Это удобно и для волонтерских групп в Украине.

Впрочем, денежные переводы из-за границы можно также получить через государственную "Укрпочту", придя за денежными средствами в одно из отделений оператора. То же касается и частной "Новой почты" (только Western Union и Ria).

Как утверждает в комментарии Delo.ua глава пресс-службы ПриватБанка Олег Серга, сегодня в Украине по получению международных переводов проблем нет никаких. В частности, это связано с тем, что сам процесс давно стал цифровизированным, поэтому посещать банковские отделения смысла давно нет.

И действительно, с началом войны ни одна из вышеперечисленных систем переводов не заявила о сбоях в работе. Более того, эти системы публикуют новости о прекращении своей работы в РФ и Белоруссии и о сборе средств на украинскую армию или гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

"Проблем с международными переводами даже в условиях войны нет. Мы сообщили об отмене комиссий. А если есть проблемы с отделениями, средства "упадут" на карту клиента. Да и в отделения за переводами давно уже почти не ходят", – акцентирует он.

Он напомнил, что тот же ПриватБанк до конца марта упразднил комиссию за зачисление SWIFT-переводов из-за границы. Получить международные переводы можно круглосуточно через Приват24, терминалы самообслуживания или банкоматы.