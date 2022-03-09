Western Union, MoneyGram, Ria и IntelExpress отменили комиссию за перевод денег в Украину

Международные системы платежей Western Union, MoneyGram, Ria и IntelExpress отменили плату за перевод средств из любой страны мира в Украину независимо от канала отправки.

В частности, как сообщает государственный Ощадбанк, Western Union и Ria установили тариф 0% от суммы отправления на срок до 31 марта, а MoneyGram и Intelexpress на неограниченный срок.

В то же время в компании "Новая почта", также оказывающей, как и многие украинские банки, финансовые услуги по приему денежных переводов, отмечают, что система Ria отменила комиссию только для переводов в Украину из Армении, Болгарии, Кипра, Чехии, Грузии, Молдовы, Польши и Румынии.

Кроме того, на "Новой почте" (в любом работающем отделении) можно получить перевод по Western Union, которая не взимает комиссию с переводов из всех стран мира.

Для получения средств необходимо сообщить оператору номер перевода, который назвал отправитель, фамилию, имя и страну отправителя, а также предоставить документы, удостоверяющие личность получателя. Деньги выдаются наличными в гривне.

Напомним также, что ранее "Новая почта" снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине до 0,5% от суммы.