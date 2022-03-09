Western Union, MoneyGram, Ria та IntelExpress скасували комісію за переказ грошей в Україну

Міжнародні системи платежів Western Union, MoneyGram, Ria та IntelExpress скасували плату за переказ коштів з будь-якої країни світу в Україну незалежно від каналу відправлення.

Зокрема, як повідомляє державний Ощадбанк, Western Union та Ria встановили тариф 0% від суми відправлення на строк до 31 березня, а MoneyGram та Intelexpress – на необмежений термін.

У той же час у компанії "Нова пошта", яка також надає, як і багато українських банків, фінансові послуги з прийому грошових переказів, зазначають, що система Ria скасувала комісію тільки для переказів в Україну з Вірменії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Грузії, Молдови, Польщі та Румунії.

Крім того, на "Новій пошті" (у будь-якому працюючому відділенні) можна отримати переклад Western Union, яка не стягує комісію з перекладів з усіх країн світу.

Для отримання коштів необхідно повідомити оператору номер переказу, який назвав відправник, прізвище, ім'я та країну відправника, а також надати документи, що засвідчують особу одержувача. Гроші видаються готівкою у гривні.

Нагадаємо також, що раніше "Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу Україною до 0,5% від суми.