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"Нова пошта" знизила комісію за надсилання грошового переказу по Україні

"Нова пошта" знизила комісію за надсилання грошового переказу по Україні
"Нова пошта" знижує комісію за грошові перекази. Фото: Facebook компанії

З 5 березня "Нова пошта" знизила комісію за грошові перекази за тарифом "Миттєвий" до 0,5% від суми, але не менше ніж 5 гривень. Про це повідомила прес-служба компанії.

Щоб надіслати через "Нову пошту" гроші в межах України, потрібно спочатку пред'явити оператору відділення оригінал паспорта. Уточнюємо, що компанія визнає документи у "Дії".

Після цього потрібно провести оплату на суму, яку клієнт хоче переказати. Це можна зробити як у готівковій, так і безготівковій формі. Крім того, потрібно сплатити комісію за переказ. Також потрібно назвати ПІБ, контактний телефон одержувача.

Одержувачеві потрібно буде лише прийти у відділення з паспортом, назвати номер переказу та забрати свої гроші.

Раніше "Нова пошта" повідомила, що планує запустити перше мобільне відділення на базі БДФ-контейнера (змінний кузов або контейнер) для перевезення посилок.

У компанії зазначають, що час трансформації контейнера у відділення становить близько п'яти хвилин, а за рахунок сонячних панелей на даху відділення може працювати автономно. Такі цілі компанія ставила собі ще до війни, тому терміну реалізації можуть розтягнутися.

Автор:
Віта Молодан