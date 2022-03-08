"Новая почта" снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине

С 5 марта "Новая почта" снизила комиссию за денежные переводы по тарифу "Мгновенный" до 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы отправить через "Новую почту" деньги в пределах Украины, нужно сначала предъявить оператору отделения оригинал паспорта. Уточняем, что компания признает документы в "Дії".

После нужно провести оплату на сумму, которую клиент хочет перевести. Это можно сделать как в наличной, так и безналичной форме. Кроме того, нужно оплатить комиссию за перевод. Также нужно назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Получателю нужно будет только прийти в отделение с паспортом, назвать номер перевода и забрать свои деньги.

Ранее "Новая почта" сообщила, что планирует запустить первое мобильное отделение на базе БДФ-контейнера (сменный кузов или контейнер) для перевозки посылок.

В компании отмечают, что время трансформации контейнера в отделение составляет около пяти минут, а за счет солнечных панелей на крыше отделение может работать автономно. Такие цели компания ставила для себя еще до войны, поэтому сроки реализации могут растянуться.