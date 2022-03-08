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Бизнес
Дата публикации

"Новая почта" снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине

"Новая почта" снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине
"Новая почта" снижает комиссию за денежные переводы. Фото: Facebook компании

С 5 марта "Новая почта" снизила комиссию за денежные переводы по тарифу "Мгновенный" до 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы отправить через "Новую почту" деньги в пределах Украины, нужно сначала предъявить оператору отделения оригинал паспорта. Уточняем, что компания признает документы в "Дії".

После нужно провести оплату на сумму, которую клиент хочет перевести. Это можно сделать как в наличной, так и безналичной форме. Кроме того, нужно оплатить комиссию за перевод. Также нужно назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Получателю нужно будет только прийти в отделение с паспортом, назвать номер перевода и забрать свои деньги.

Ранее "Новая почта" сообщила, что планирует запустить первое мобильное отделение на базе БДФ-контейнера (сменный кузов или контейнер) для перевозки посылок.

В компании отмечают, что время трансформации контейнера в отделение составляет около пяти минут, а за счет солнечных панелей на крыше отделение может работать автономно. Такие цели компания ставила для себя еще до войны, поэтому сроки реализации могут растянуться. 

Автор:
Вита Молодан