"Новая почта" запустит мобильное отделение на базе БДФ-контейнера (ВИДЕО)

В марте 2022 года компания "Новая почта" планирует запустить первое мобильное отделение на базе БДФ-контейнера (сменный кузов или контейнер) для перевозки посылок.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", производительность такого отделения, в котором работают два оператора, будет составлять до 10 тысяч посылок в месяц.

В компании отмечают, что время трансформации контейнера в отделение составляет около пяти минут, а за счет солнечных панелей на крыше отделение может работать автономно.

В "Новой почте" объяснили, что одно из назначений мобильного отделения – замена стационарного отделения во время его ремонта.

"Из-за легкости развертывания мобильное отделение можно использовать во время фестивалей и других крупных мероприятий, в самых отдаленных уголках страны и так далее. Кроме того, такие отделения могут работать временно вместо стационарного отделения на время его ремонта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" запустила в Днепре автоматизированный сортировочный терминал, инвестиции в который составили 28,5 млн евро.

Напомним, с 1 января 2022 года компания "Новая почта"ввела новые тарифы на доставку. Среди изменений — продление акционной цены на доставку в почтоматы, цена за доставку при возврате посылки и упрощение тарифных зон.

При этом компания намерена в 1,5 раза увеличить инвестиционный бюджет, до 4 млрд грн.

СПРАВКА:

Группа "Новая почта" предоставляет полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в частности "Новая почта", "Новая почта Молдова", "Новая Пей и "Новая почта Глобал".

Сеть компании насчитывает более 9900 отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2021 год составило 372 млн. За 2021 год группа "Новая почта" перечислила в бюджет страны 6,4 млрд грн налогов и сборов.