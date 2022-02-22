"Нова пошта" запустить мобільне відділення на базі БДФ-контейнера (ВІДЕО)

У березні 2022 року компанія "Нова пошта" планує запустити перше мобільне відділення на базі БДФ-контейнера (змінний кузов чи контейнер) для перевезення посилок.

Як повідомляє прес-служба "Нової пошти", продуктивність такого відділення, в якому працюють два оператори, становитиме до 10 тисяч посилок на місяць.

У компанії зазначають, що час трансформації контейнера у відділення становить близько п'яти хвилин, а за рахунок сонячних панелей на даху відділення може працювати автономно.

У "Новій пошті" пояснили, що одне із призначень мобільного відділення – заміна стаціонарного відділення під час його ремонту.

"Через легкість розгортання мобільне відділення можна використовувати під час фестивалів та інших великих заходів, у найвіддаленіших куточках країни тощо. Крім того, такі відділення можуть працювати тимчасово замість стаціонарного відділення на час його ремонту", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" запустила в Дніпрі автоматизований сортувальний термінал, інвестиції в який становили 28,5 млн євро.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року компанія "Нова пошта" запровадила нові тарифи на доставку. Серед змін — продовження акційної ціни на доставку до пошти, ціна за доставку при поверненні посилки та спрощення тарифних зон.

При цьому компанія має намір у 1,5 раза збільшити інвестиційний бюджет, до 4 млрд грн.

ДОВІДКА

Група "Нова пошта" надає повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До групи входять українські та закордонні компанії, зокрема "Нова пошта", "Нова пошта Молдова", "Нова Пей" та "Нова пошта Глобал".

Мережа компанії налічує понад 9900 відділень по всій Україні, а кількість відправлень за 2021 рік становила 372 млн. За 2021 рік гурт "Нова пошта" перерахував до бюджету країни 6,4 млрд грн податків та зборів.