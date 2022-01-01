"Новая почта" с 1 января вводит новые тарифы для посылок

С 1 января 2022 компания «Новая почта» вводит новые тарифы на доставку. Среди изменений — продление акционной цены на доставку в почтоматы, цена за доставку при возврате посылки и упрощение тарифных зон.

Об этом говорится на сайте компании.

В частности, в «Новой почте» обещают продлить акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 грн, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат увеличится до 45 грн независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины.

Другое изменение — тариф за доставку, когда покупатель сразу после осмотра в отделении хочет вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен за посылку весом до 30 кг, что существенно ниже стоимости базового отправления.

Кроме того, упростятся тарифные зоны. Это позволит клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки. С 2022 года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем тарифным зонам: по городу и его пригородам, между городами Украины, из или в поселок городского типа или села.

«При доставке в город и его пригород вводится три тарифа по весу посылок: маленькая — до 2 кг, средняя — до 10 кг и большая — до 30 кг. Стоимость посылок популярных габаритов станет доступнее. К примеру, посылки до 2 кг сейчас стоят 45 грн, а будут 40 грн. Посылки весом до 30 кг стоят 100 грн, а будут стоить 80 грн. К тому же, в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн, независимо куда будет доставлена посылка – в отделение или почтомат», — отметили в компании.

Также с 1 января 2022 года компания изменяет тарификацию на доставку и забор посылок курьером по адресу. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. У любой посылки до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг.

Напомним, ранее стало известно, что европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и группа компаний "Новая почта" подписали соглашение о кредите в 13 миллионов евро для строительства автоматизированного сортировочного хаба в Днепре.