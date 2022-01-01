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"Новая почта" с 1 января вводит новые тарифы для посылок
С 1 января 2022 компания «Новая почта» вводит новые тарифы на доставку. Среди изменений — продление акционной цены на доставку в почтоматы, цена за доставку при возврате посылки и упрощение тарифных зон.
Об этом говорится на сайте компании.
В частности, в «Новой почте» обещают продлить акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 грн, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат увеличится до 45 грн независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины.
Другое изменение — тариф за доставку, когда покупатель сразу после осмотра в отделении хочет вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен за посылку весом до 30 кг, что существенно ниже стоимости базового отправления.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, упростятся тарифные зоны. Это позволит клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки. С 2022 года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем тарифным зонам: по городу и его пригородам, между городами Украины, из или в поселок городского типа или села.
«При доставке в город и его пригород вводится три тарифа по весу посылок: маленькая — до 2 кг, средняя — до 10 кг и большая — до 30 кг. Стоимость посылок популярных габаритов станет доступнее. К примеру, посылки до 2 кг сейчас стоят 45 грн, а будут 40 грн. Посылки весом до 30 кг стоят 100 грн, а будут стоить 80 грн. К тому же, в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн, независимо куда будет доставлена посылка – в отделение или почтомат», — отметили в компании.
Также с 1 января 2022 года компания изменяет тарификацию на доставку и забор посылок курьером по адресу. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. У любой посылки до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг.
Напомним, ранее стало известно, что европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и группа компаний "Новая почта" подписали соглашение о кредите в 13 миллионов евро для строительства автоматизированного сортировочного хаба в Днепре.