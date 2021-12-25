"Новая почта" планирует запустить свою авиакомпанию в апреле 2022 года – СМИ

Авиакомпания “Новой почты” Supernova Airlines планирует получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.

Как сообщает avianews.com, наличие этого документа позволит новому авиаперевозчику приступить к полетам.

По информации издания, вначале парк Supernova Airlines будет иметь два самолета. Согласно украинским правилам, это является необходимым минимумом для прохождения сертификации согласно украинским правилам.

В "Новой почте" рассказали, что предварительное соглашение на поставку первого воздушного судна уже достигнуто, и компания продолжает переговоры о получении второго авиалайнера.

При этом, почтовый оператор не называет тип самолета, который будет использовать Supernova Airlines.

В то же время, по информации швейцарского издания ch-aviation.com, речь идет о грузовой версии узкофюзеляжного самолета Boeing 757-200. Этот авиалайнер может летать на дальние расстояния без промежуточных посадок на дозаправку.

Сразу после получения сертификата эксплуатанта Supernova Airlines начнет оформлять разрешения для полетов в Европу, США и Китай.

Первоначальная маршрутная сеть будет включать направления на Ближнем Востоке, после чего в нее включат города Европы.

"Основными направлениями Supernova Airlines станут США и Китай. Мы рассчитывает начать полеты туда в августе 2022 года", – заявили в "Новой почте".

Ранее в компании заявляли, что для запуска первого авиарейса потребуется от 10 до 12 месяцев.

Напомним, "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию под названием Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Новый авиаперевозчик будет доставлять международные грузы, выполняя рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".