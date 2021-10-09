В "Новой почте" рассказали, когда запустят в небо первый самолет своей авиакомпании

Авиакомпания Supernova Airlines совершит через 10 — 12 месяцев, что связано с регуляторными ограничениями.

Об этом заявил соучредитель компании "Нова Пошта" Вячеслав Климов во время Киевского международного экономического форума.

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"Думаю, что в течение года, из-за достаточно непростых регуляторных вещей, в течение 10 — 12 месяцев, мы совершим свой первый полет", — сообщил Климов.

По его словам, компании нужно усовершенствовать уровень доставки из-за границы.

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"Мы одна из ведущих компаний Украины по доставке из-за рубежа, и быстро развиваемся. Поскольку объемы постоянно растут, мы начали задумываться о том, что надо продлевать цепочку контроля нашей логистики, чтобы доставка была более качественной, на уровне доставки по Украине. Нам необходимо подтягивать до этого уровня доставку из-за рубежа. Мы успешно освоили наземную доставку из Европы с нашими партнерами, но мы должны были думать об авиаперевозке", — рассказал соучредитель компании.

Напомним, "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию под названием Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Новый авиаперевозчик будет доставлять международные грузы, выполняя рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Ранее сообщалось, что в в конце июля "Новая почта" протестировала доставку посылки из Киева в Харьков с помощью беспилотного летательного аппарата. Компания тогда заявила, что планирует запустить услугу в коммерческую эксплуатацию уже в 2022 году.