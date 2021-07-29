Бизнес 1 час назад

"Новая почта" успешно доставила посылку беспилотником: из Киева в Харьков за 5 часов

Посылку доставили беспилотным аппаратом украинского производства, оснащенным парашютом, что позволяет в случае чего приземлиться с его помощью

Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта

"Новая почта" успешно протестовала новую услугу — доставку посылок с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом компания сообщила в четверг, 29 июля.

Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 7 утра с киевского аэродрома "Чайка" и прибыла на аэродром "Коротич" в Харьковской области в 12:00. Ожидается, что обратно в Киев посылка прибудет в 19:00. Отправка была осуществлена на беспилотном самолете Discovery украинской компании "Аэродрон".

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новая почта беспилотник

"Впервые в мире БПЛА с отправлением пролетел расстояние в 480 км. Кроме "Новой почты", на подобное до сих пор не решилась ни одна другая логистическая компания. В наших планах — сократить время полета до трех часов и масштабировать доставку беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов", — рассказал гендиректор компании Александр Бульба.

Как отметили в "Новой почте", логистика доставки с помощью беспилотника такова: посылка с сортировочного терминала доставляется прямо на аэродром, где ее загружают в специальный отсек БПЛА, и далее она отправляется по заранее запрограммированному маршруту. В компании заверяют, что для посылок такой тип транспортировки абсолютно безопасен.

"В небе БПЛА ведет себя как настоящий самолет и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. В частности, беспилотный летательный аппарат оснащен специальным парашютом. Поэтому в случае непредвиденных обстоятельств сработает защитная система, и он приземлится с его помощью", — говорится в сообщении логистической компании.

Кроме того, за беспилотником следит оператор, который контролирует аппарат на случай опасных моментов и может принимать управление. Во время тестирования посылку в воздухе дополнительно сопровождал самолет. Следующий тестовый полет запланирован во Львов и состоится в августе.

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"В будущем время полета сократится до трех часов, а общий вес груза, который будет перевозиться, составит 250 кг и более. "Новая почта" планирует запустить услугу в коммерческую эксплуатацию уже в 2022 году", — сообщили в компании.

новая почта беспилотник

Напомним также, что в конце апреля "Новая почта Глобал", входящая в группу компаний "Новая почта", запустила доставку из магазинов Германии в Украину через платформу NP Shopping.

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