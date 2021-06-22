Бизнес 20 минут назад

"Новая почта" собирается внедрить доставку беспилотными летательными аппаратами

Испытывать беспилотник будут на маршруте Киев-Харьков

Вячеслав Климов Вячеслав Климов
Вячеслав Климов

Логистическая компания "Новая почта" работает над внедрением доставки при помощи беспилотных летательных аппаратов. Компания собирается начать тестирование беспилотника на маршруте Харьков-Киев.

Об этом на Форуме инновационных предприятий рассказал сооснователь компании Вячеслав Климов.

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"Мы тестируем. Полетим из Киева в Харьков на грузовом беспилотном самолете. Уверен, что благополучно приземлимся", — сказал Климов.

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Говоря о внедрении новых технологий, он заметил, что конкурентные угрозы возникают сейчас не со стороны более опытных или удачливых прямых конкурентов, а от компаний, меняющих привычные модели потребления. В качестве примера Климов привел службы доставки, такие, как Glovo, Bolt food и подобные, которые забрали у ресторатов часть прибыли.

" Мог ли кто-то из сетей ресторанов представить, что им угрожают IT-платформы? Я не уверен, что McDonald's ожидал, что у него отберут 30% маржи", — сказал бизнесмен.

Он добавил, что "Новая почта" также собирается стать IT-платформой.

"Мы не проморгали, мы становимся IT-платформой. В культуре компании быть параноиком и ждать конкурентной опасности оттуда откуда не ждешь", — сказал Климов.

Говоря о общем состоянии мировой экономики, бизнесмен отметил, что ожидает новый виток кризиса.

"Согласен, кризис будет. Что меня тревожит в современном мире, за последние полтора года, когда вижу бодрые сообщения о том, сколько президент США собирается вложить в экономику США, чтобы вывести из кризиса, сколько евро даёт ЕС неработающему предпринимателю. Мир накачивают пустыми деньгами, которые печатают с неимоверной скоростью. Не нужно быть футурологом, чтобы понять что пузырь взорвется. В мире слишком много денег, деньги продолжают печататься, реальный продукт не успевает", — поделился своими соображениями Климов.

Напомним, компания "Новая почта" основана в 2001 году. Соучредители Вячеслав КлимовВладимир Поперешнюк и Инна Поперешнюк. На сегодняшний день сеть "Новой почты" насчитывает более 6 тыс отделений по Украине.

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