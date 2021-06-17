Экономика 1 час назад

Cуперцикл высоких цен на сырье продлится до 2023-2024 годов — "Интерпайп"

В компании считают, что экономический рост, который сейчас наблюдается, будет продолжаться 2-3 года

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Экономический суперцикл, который ознаменовался ростом цен на сырье, продлится еще 2-3 года.

Такое мнение выразил первый заместитель генерального директора промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов в ходе Форума инновационных предприятий, передает корреспондент Delo.ua

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Китай пытался вернуться в лидеры экономического роста, стал инвестировать в инфраструктуру, и металл, который ехал на экспорт, теперь остался в Китае. Сейчас появились другие производители, соответственно, цены стали расти. Запущен маховик мировой экономики, 2-3 года этот цикл будет продолжаться", — рассказал Морозов.

При этом, по словам топ-менеджера, важно помнить, что за большим ростом идет большое падение цен.

"Это может произойти резко и внезапно, и не все компании выживают. Сейчас крайне важное время для инвестиций, причем это могут быть как экспансивные инвестиции — в увеличение добычи ресурсов, так и интенсивные — в новые производства", — отметил замгендиректора.

Читайте также:
"Интерпайп" досрочно погасил еврооблигации-2024 на $309 млн

По его словам, ранее рынок интересовали обычные трубы для добычи нефти и газа, сейчас же клиент требует премиальные. То же происходит и с железнодорожными колесами.

"Если бы мы не провели разработки во время прошлого цикла, сейчас было бы сложно", — сознается топ-менеджер, добавляя, что "Интерпайп" ежегодно инвестирует в развитие производства $60 млн.

Как сообщалось ранее, промышленная компания "Интерпайп" в 2020 году сократила продажи трубной и железнодорожной продукции на 17%, до 662,4 тысячи тонн.

В 2021 году компания планирует завершить строительство дополнительного цеха по производству колесных пар, а также начать строительство новых мощностей для производства труб с премиальными резьбовыми соединениями для добычи нефти и газа.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Уруский: "Отсутствие госполитики по промышленности привело к деиндустриализации Украины"
Уруский: "Отсутствие госполитики по промышленности привело к деиндустриализации Украины"
Экспорт подсолнечного масла из Украины вырастет до 20% — прогноз USDA
Экспорт подсолнечного масла из Украины вырастет до 20% — прогноз USDA
В Украине из-за дождей резко дорожают огурцы
В Украине из-за дождей резко дорожают огурцы
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Фестивальное лето — 2021: ТОП-10 фестивалей в Украине после ковидного простоя

  4. "Путин мне не возражал": о чем рассказал Байден после встречи с президентом РФ

  5. Xiaomi собирается выпустить новый складной смартфон в четвертом квартале 2021 года

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...