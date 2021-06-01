Экономика 40 минут назад

Форум инновационных производств состоится 17 июня

Цель мероприятия — развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ

Форум инновационных производств состоится 17 июня Форум инновационных производств состоится 17 июня
Партнерский материал

17 июня на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организатором события выступает Киевский международный экономический форум.

Цель мероприятия — развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.

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Среди участников Форума — представители малого и среднего бизнеса, промышленного сектора экономики и высокотехнологических производств.

Тематика Форума:

  • промышленная стратегия Украины и современные вызовы;
  • индустриальные парки как драйверы экономического роста;
  • Мade in Ukraine на глобальных рынках;
  • деньги для развития: источники, условия, риски;
  • диджитализация и эффективность производств;
  • новые бизнес-стратегии в новой экономике.

 В этом году спикерами Форума будут:

  • Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture;
  • Тарас Качка, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — Торговый представитель Украины;
  • Владислав Чечёткин, соучредитель и совладелец "Rozetka.ua";
  • Владимир Хмурич, директор индустриального парка "Белая Церковь";
  • Константин Ефименко, президент биофармацевтической компании Biopharma;
  • Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации "Биосфера";
  • Олег Боярин, председатель Наблюдательного совета группы компаний "Еврокар";
  • Станислав Виленский, заместитель председателя Совета корпорации "Алеф";
  • Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group;
  • Сергей Комберянов, президент Lean Institute Ukraine;
  • Анатолий Амелин, сооснователь аналитического центра "Украинский институт будущего";
  • Андрей Горохов, генеральный директор инвестиционной компании UMG Investments.

Во время Форума на территории индустриального парка "Белая Церковь" будет работать экспозона украинских производителей. Будут представлены новые продукты и разработки предприятий из разных отраслей и секторов отечественной промышленности.

Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов. Регистрации на Форум по ссылке. Для гостей в день Форума будет предоставлен трансфер.

Стратегический партнер Форума — UFuture, партнеры — ДТЭК, ИНТЕРПАЙП, Корпорация "Алеф".

Мероприятие будет проведено в новом помещении площадью более 5000 кв. м, с соблюдением всех действующих рекомендаций и требований по недопущению распространения COVID-19, которые будут действовать в Белой Церкви состоянию на 17 июня 2021 года.

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