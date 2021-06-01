Форум инновационных производств состоится 17 июня

17 июня на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организатором события выступает Киевский международный экономический форум.

Цель мероприятия — развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.

Среди участников Форума — представители малого и среднего бизнеса, промышленного сектора экономики и высокотехнологических производств.

Тематика Форума:

промышленная стратегия Украины и современные вызовы;

индустриальные парки как драйверы экономического роста;

Мade in Ukraine на глобальных рынках;

деньги для развития: источники, условия, риски;

диджитализация и эффективность производств;

новые бизнес-стратегии в новой экономике.

В этом году спикерами Форума будут:

Василий Хмельницкий , основатель холдинговой компании UFuture;

, основатель холдинговой компании UFuture; Тарас Качка , заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — Торговый представитель Украины;

, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — Торговый представитель Украины; Владислав Чечёткин , соучредитель и совладелец "Rozetka.ua";

, соучредитель и совладелец "Rozetka.ua"; Владимир Хмурич , директор индустриального парка "Белая Церковь";

, директор индустриального парка "Белая Церковь"; Константин Ефименко , президент биофармацевтической компании Biopharma;

, президент биофармацевтической компании Biopharma; Андрей Здесенко , основатель и СЕО корпорации "Биосфера";

, основатель и СЕО корпорации "Биосфера"; Олег Боярин , председатель Наблюдательного совета группы компаний "Еврокар";

, председатель Наблюдательного совета группы компаний "Еврокар"; Станислав Виленский , заместитель председателя Совета корпорации "Алеф";

, заместитель председателя Совета корпорации "Алеф"; Андрей Длигач , генеральный директор группы компаний Advanter Group;

, генеральный директор группы компаний Advanter Group; Сергей Комберянов , президент Lean Institute Ukraine;

, президент Lean Institute Ukraine; Анатолий Амелин , сооснователь аналитического центра "Украинский институт будущего";

, сооснователь аналитического центра "Украинский институт будущего"; Андрей Горохов, генеральный директор инвестиционной компании UMG Investments.

Во время Форума на территории индустриального парка "Белая Церковь" будет работать экспозона украинских производителей. Будут представлены новые продукты и разработки предприятий из разных отраслей и секторов отечественной промышленности.

Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов. Регистрации на Форум по ссылке. Для гостей в день Форума будет предоставлен трансфер.

Стратегический партнер Форума — UFuture, партнеры — ДТЭК, ИНТЕРПАЙП, Корпорация "Алеф".

Мероприятие будет проведено в новом помещении площадью более 5000 кв. м, с соблюдением всех действующих рекомендаций и требований по недопущению распространения COVID-19, которые будут действовать в Белой Церкви состоянию на 17 июня 2021 года.