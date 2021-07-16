Минобороны показало испытания турецкого ударного беспилотника Bayraktar (ВИДЕО)

На аэродроме под Николаевом Министерство обороны Украины испытало турецкий ударный беспилотник Bayraktar, который закупили для украинской армии.

В частности, беспилотник выполнил ряд учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время испытаний Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты... Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях", — говорится в сообщении.

Предполагается, что беспилотник Bayraktar в составе Военно-морских сил будет обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

"Bayraktar также могут применяться для поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", — добавили в Минобороны.

Накануне сообщалось, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.

Напомним, в начале июля скорое получение Украиной беспилотников Bayraktar анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции.

TB2 — ударный беспилотник оперативно-тактического уровня с размахом крыльев в 12 м, способностью находиться в воздухе в течение 24 часов и радиусом действия 150 км. Его максимальная взлетная масса — 560 кг. Беспилотник также оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.

В октябре 2020 года гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря заявлял, что для ВСУ планируется закупить от 6 до 12 ударных комплексов, в каждый из которых входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников.

В ноябре главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что в 2021 году для нужд ВСУ будет закуплено пять беспилотных комплексов Bayraktar.

При этом также в ноябре сообщалось, что Вооруженные силы Турции отказались от использования в производстве Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич".

Отметим также, что применение турецких дронов Bayraktar стало одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в осенней войне 2020 года против армянских сил в Нагорном Карабахе.