Происшествия 40 минут назад

Минобороны показало испытания турецкого ударного беспилотника Bayraktar (ВИДЕО)

Во время испытаний Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты

Беспилотник Bayraktar TB2. Фото: mil.in.ua Беспилотник Bayraktar TB2. Фото: mil.in.ua
Беспилотник Bayraktar TB2. Фото: mil.in.ua

На аэродроме под Николаевом Министерство обороны Украины испытало турецкий ударный беспилотник Bayraktar, который закупили для украинской армии.

В частности, беспилотник выполнил ряд учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Минобороны.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Во время испытаний Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты... Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях", — говорится в сообщении.

Предполагается, что беспилотник Bayraktar в составе Военно-морских сил будет обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

"Bayraktar также могут применяться для поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", — добавили в Минобороны.

Накануне сообщалось, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.

Читайте также:
Глава Турции Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы от Путина — СМИ

Напомним, в начале июля скорое получение Украиной беспилотников Bayraktar анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции.

TB2 — ударный беспилотник оперативно-тактического уровня с размахом крыльев в 12 м, способностью находиться в воздухе в течение 24 часов и радиусом действия 150 км. Его максимальная взлетная масса — 560 кг. Беспилотник также оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.

В октябре 2020 года гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря заявлял, что для ВСУ планируется закупить от 6 до 12 ударных комплексов, в каждый из которых входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников.

Читайте также:
Турция просит землю и льготы для производства военных беспилотников в Украине — Уруский

В ноябре главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что в 2021 году для нужд ВСУ будет закуплено пять беспилотных комплексов Bayraktar.

При этом также в ноябре сообщалось, что Вооруженные силы Турции отказались от использования в производстве Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич".

Отметим также, что применение турецких дронов Bayraktar стало одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в осенней войне 2020 года против армянских сил в Нагорном Карабахе.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Турции четырех украинских моряков арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков
В Турции четырех украинских моряков арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar
Вертолет Ingenuity прислал на Землю новые яркие снимки поверхности Марса (ФОТО)
Вертолет Ingenuity прислал на Землю новые яркие снимки поверхности Марса (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Депутаты упростили присоединение к электросетям

  3. Украинский бизнес улучшил ожидания роста производства и замедления инфляции — НБУ

  4. Украинский IT-предприниматель впервые стал долларовым миллиардером: обогнал Ярославского

  5. Из-за наводнений в Германии погибло уже более 80 человек (ВИДЕО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...