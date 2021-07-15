Политика 1 час назад

Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar

Сейчас проводятся приемочные испытания комплекса в месте базирования

Фото: Минобороны Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом сообщает Министерство обороны.

"Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", — отмечается в сообщении.

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Напомним, в начале июля скорое получение Украиной беспилотников Bayraktar анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции.

TB2 — ударный беспилотник оперативно-тактического уровня с размахом крыльев в 12 м, способностью находиться в воздухе в течение 24 часов и радиусом действия 150 км. Его максимальная взлетная масса — 560 кг. Беспилотник также оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.

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В октябре 2020 года гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря заявлял, что для ВСУ планируется закупить от 6 до 12 ударных комплексов, в каждый из которых входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников.

В ноябре главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что в 2021 году для нужд ВСУ будет закуплено пять беспилотных комплексов Bayraktar.

При этом также в ноябре сообщалось, что Вооруженные силы Турции отказались от использования в производстве Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич".

Отметим также, что применение турецких дронов Bayraktar стало одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в осенней войне 2020 года против армянских сил в Нагорном Карабахе.

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