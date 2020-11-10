Турки отказались оснащать свои боевые дроны украинскими двигателями

Вооруженные силы Турции отказались от использования в производстве ударных дронов Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич", сообщает Global Defense Corp.

По информации портала, турецкие военные отдали предпочтение двигателю производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.

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"Новый двигатель, произведенный TUSAS Engine Industries имеет самые высокие показатели эффективности в своем классе во всем мире", — заявил технический директор Bayraktar Сельчук Байрактар.

По его словам, это не прототип, а двигатель массового производства.

Как отмечает "Минпром", переход на использование двигателей собственного производства Турция осуществляет на фоне внешнего политического давления и введения разными странами эмбарго на поставки военных технологических решений.

В свою очередь, Канада официально объявила, что прекратила выдачу разрешений на экспорт вооружений для Турции, поскольку эти технологии могут быть использованы Анкарой в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном.

После этого Соединенные Штаты Америки начали блокирование экспорта двигателей Honeywell.

Напомним, контрольный пакет акций (свыше 50%) единственного украинского серийного производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич" принадлежит группе китайских инвесторов.