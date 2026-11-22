За январь-сентябрь 2026 Украина экспортировала услуг на $6,51 млрд, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, импорт сократился еще быстрее, благодаря чему положительное сальдо внешней торговли услугами выросло почти на 70% — до $523,2 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, за девять месяцев Украина импортировала услуг на $5,99 млрд. Это на 7,9% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2025 года.

Таким образом, сокращение импорта опережало падение экспорта, что положительно отразилось на балансе внешней торговли услугами.

Как изменилось сальдо торговли услугами

В январе-сентябре 2026 года положительное сальдо составило $523,2 млн. против $309,5 млн. за аналогичный период прошлого года.

Следовательно, за год показатель увеличился на $213,7 млн или примерно на 69%.

Положительное сальдо означает, что доходы Украины от экспорта услуг превысили затраты на их импорт.

В то же время улучшение торгового баланса произошло не благодаря росту экспорта, а из-за более быстрого сокращения импортных операций.

Напомним, ранее Dilo сообщало о сокращении экспорта услуг в 2025 году. По приведенным тогда данным, общий экспорт услуг за год уменьшился на 9% — до $14,33 млрд. В то же время, ИТ-сектор оставался одним из крупнейших источников экспортных поступлений.