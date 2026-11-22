Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, подешевел на 5,1% — до $55 830, достигнув самого низкого уровня с сентября 2024 года. Падение произошло на фоне беспокойства инвесторов по завышенной стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, отметку $55 830 биткоин достиг в 23:13 20 ноября по восточному времени США, что соответствует 06:13 21 ноября по киевскому времени.

Ранее криптовалюта торговалась на уровне $56 813,68, потеряв 3,57% стоимости.

Почему падает биткоин

Одной из причин снижения стоимости криптовалюты стало беспокойство инвесторов из-за высоких оценок компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

Опасения по поводу возможного перегрева этого сектора усилили распродажи рисковых активов, к которым относятся и криптовалюты.

На этом фоне биткоин продолжил дешеветь, опустившись до уровней, которых рынок не видел более двух лет.

Напомним, ранее Dilo анализировало падение биткоина до $62 тысяч. Тогда криптовалюта уже потеряла около половины стоимости исторического максимума, а эксперты предупреждали о риске дальнейшего снижения цены ниже $60 тысяч.