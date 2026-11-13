Биткоин впервые с августа упал ниже $70 000: почему инвесторы теряют интерес

В пятницу, 13 ноября, биткоин упал ниже $70 000 впервые с августа. Общее снижение стоимости криптовалюты достигло 4,4 процента, а минимальная цена зафиксировалась на уровне $68 297. Впоследствии на утренних торгах в Сингапуре биткоин стоил около $68 500.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Падение криптовалюты происходит на фоне опасений по поводу инфляции и возможного повышения процентных ставок в США. Дополнительное давление на рынок создает укрепление доллара и сокращение инвестиций в криптовалютные фонды.

Почему падает биткоин

Инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система США может снова повысить процентные ставки. На это влияют высокие цены на нефть и устойчивый рост инфляции.

В октябре базовый индекс потребительских цен в США, не учитывающий продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с сентябрем. Показатель превысил прогнозы аналитиков на третий месяц подряд. Общая инфляция за месяц составила 0,4%.

Соучредитель криптовалютного маркетмейкера GSR Рич Розенблюм также связывает падение с нестабильностью на рынке акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, укреплением доллара и инфляционными данными. По его словам, на настроения инвесторов влияют и перемены в руководстве Nvidia.

Инвесторы теряют интерес

Падение биткоина ниже $70 000 привело к массовой ликвидации позиций трейдеров, рассчитывавших на рост криптовалют. По данным CoinGlass, за 24 часа было ликвидировано более 1,2 млрд долларов таких позиций.

"Только что цена упала ниже $70 000, были ликвидированы длинные позиции с кредитным плечом на сумму свыше $1 млрд, что усилило продажи", – объяснил трейдер деривативов маркетмейкера AQC Tech Шон Макналти.

В то же время сокращается интерес крупных инвесторов к биткоину. С 30 октября по 11 ноября американские спотовые биржевые фонды на основе этой криптовалюты зафиксировали чистый отток средств более чем на $2,5 млрд.

Актуальные цены

На момент написания материала на бирже Вinance стоимость биткоина выросла до уровня $68 772,51. Ethereum стоил $1 931,05; Solana - $79,77; XRP - $1,03.

Напомним, в сентябре рыночная стоимость цифровых активов впервые с января вернулась к отметке в 3 триллиона долларов после стремительного скачка биткоина .