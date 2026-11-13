RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,38

+0,06

EUR

50,34

--0,14

Готівковий курс:

USD

46,23

46,04

EUR

51,42

51,10

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Біткоїн уперше з серпня впав нижче $70 000: чому інвестори втрачають інтерес

Біткоїн
Біткоїн впав нижче $70 000 / Depositphotos

У п'ятницю, 13 листопада, біткоїн впав нижче $70 000 вперше з серпня. Загальне зниження вартості криптовалюти сягнуло 4,4 відсотка, а мінімальна ціна зафіксувалася на рівні $68 297. Згодом на ранкових торгах у Сінгапурі біткоїн коштував близько $68 500.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Падіння криптовалюти відбувається на тлі побоювань щодо інфляції та можливого підвищення процентних ставок у США. Додатковий тиск на ринок створюють зміцнення долара та скорочення інвестицій у криптовалютні фонди.

Чому падає біткоїн

Інвестори побоюються, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентні ставки. На це впливають високі ціни на нафту та стійке зростання інфляції.

У жовтні базовий індекс споживчих цін у США, який не враховує продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,3% порівняно з вереснем. Показник перевищив прогнози аналітиків третій місяць поспіль. Загальна інфляція за місяць становила 0,4%.

Співзасновник криптовалютного маркетмейкера GSR Річ Розенблюм також пов'язує падіння з нестабільністю на ринку акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, зміцненням долара та інфляційними даними. За його словами, на настрої інвесторів впливають і зміни в керівництві Nvidia.

Інвестори втрачають інтерес

Падіння біткоїна нижче $70 000 призвело до масової ліквідації позицій трейдерів, які розраховували на зростання криптовалют. За даними CoinGlass, за 24 години було ліквідовано понад $1,2 млрд таких позицій.

"Щойно ціна впала нижче $70 000, було ліквідовано довгі позиції з кредитним плечем на суму понад $1 млрд, що посилило продажі", – пояснив трейдер деривативів маркетмейкера AQC Tech Шон Макналті.

Водночас скорочується інтерес великих інвесторів до біткоїна. З 30 жовтня до 11 листопада американські спотові біржові фонди на основі цієї криптовалюти зафіксували чистий відтік коштів на понад $2,5 млрд.

Актуальні ціни

На момент написання матеріалу на біржі Вinance вартість біткоїна зросла до рівня $68 772,51. Ethereum коштував $1 931,05; Solana — $79,77; XRP — $1,03.

Фото 2 — Біткоїн уперше з серпня впав нижче $70 000: чому інвестори втрачають інтерес

Нагадаємо, у вересні ринкова вартість цифрових активів вперше з січня повернулася до позначки у 3 трильйони доларів після стрімкого стрибка біткоїна

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності