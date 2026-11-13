Біткоїн уперше з серпня впав нижче $70 000: чому інвестори втрачають інтерес

У п'ятницю, 13 листопада, біткоїн впав нижче $70 000 вперше з серпня. Загальне зниження вартості криптовалюти сягнуло 4,4 відсотка, а мінімальна ціна зафіксувалася на рівні $68 297. Згодом на ранкових торгах у Сінгапурі біткоїн коштував близько $68 500.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Падіння криптовалюти відбувається на тлі побоювань щодо інфляції та можливого підвищення процентних ставок у США. Додатковий тиск на ринок створюють зміцнення долара та скорочення інвестицій у криптовалютні фонди.

Чому падає біткоїн

Інвестори побоюються, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентні ставки. На це впливають високі ціни на нафту та стійке зростання інфляції.

У жовтні базовий індекс споживчих цін у США, який не враховує продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,3% порівняно з вереснем. Показник перевищив прогнози аналітиків третій місяць поспіль. Загальна інфляція за місяць становила 0,4%.

Співзасновник криптовалютного маркетмейкера GSR Річ Розенблюм також пов'язує падіння з нестабільністю на ринку акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, зміцненням долара та інфляційними даними. За його словами, на настрої інвесторів впливають і зміни в керівництві Nvidia.

Інвестори втрачають інтерес

Падіння біткоїна нижче $70 000 призвело до масової ліквідації позицій трейдерів, які розраховували на зростання криптовалют. За даними CoinGlass, за 24 години було ліквідовано понад $1,2 млрд таких позицій.

"Щойно ціна впала нижче $70 000, було ліквідовано довгі позиції з кредитним плечем на суму понад $1 млрд, що посилило продажі", – пояснив трейдер деривативів маркетмейкера AQC Tech Шон Макналті.

Водночас скорочується інтерес великих інвесторів до біткоїна. З 30 жовтня до 11 листопада американські спотові біржові фонди на основі цієї криптовалюти зафіксували чистий відтік коштів на понад $2,5 млрд.

Актуальні ціни

На момент написання матеріалу на біржі Вinance вартість біткоїна зросла до рівня $68 772,51. Ethereum коштував $1 931,05; Solana — $79,77; XRP — $1,03.

Нагадаємо, у вересні ринкова вартість цифрових активів вперше з січня повернулася до позначки у 3 трильйони доларів після стрімкого стрибка біткоїна.