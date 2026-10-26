Біткоїн упав нижче $80 000 через виведення понад $770 млн перед засіданням ФРС

У понеділок, 26 жовтня, курс біткоїна тимчасово опускався нижче психологічної позначки у 80 000 доларів. Тиск на крипторинок посилився через загальну тенденцію до уникнення ризиків інвесторами напередодні засідання Федеральної резервної системи США, а також через тривогу довкола фінансової віддачі від розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Найбільший цифровий актив дешевшав на 1,4% — до позначки нижче 79 300 доларів, після чого частково відіграв падіння і повернувся до рівня близько 80 200 доларів під час ранкових торгів у Лондоні. Слідом за біткоїном подешевшали й інші криптовалюти, зокрема Ether, XRP та Solana.

Спад прискорився після того, як інвестори вивели 772,4 млн доларів з американських спотових біткоїн-ETF лише за четвер і п'ятницю. Це стало різким розворотом настроїв порівняно з початком тижня, коли чистий приплив коштів у ці фонди перевищував 1 млрд доларів.

Очікування звітів техгігантів та засідання ФРС

Просідання криптовалют відбулося на тлі тимчасової стабілізації ширших ринків після двох тижнів відчутних втрат: ф'ючерси на індекс S&P 500 та європейський індекс Stoxx 600 практично не змінилися. Ринок завмер в очікуванні квартальних фінансових звітів технологічних гігантів, розраховуючи оцінити реальні доходи від ШІ на тлі занепокоєння через колосальні капітальні витрати компаній.

Як пояснила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон, головна криптовалюта досі зберігала відносну стійкість перед проблемами з боргами у сфері ШІ, які тиснуть на всі ризикові активи. Проте наразі увага ринків змістилася на засідання ФРС, за яким відбудуться проміжні вибори у Сполучених Штатах.

Своєю чергою портфельний менеджер Apollo Crypto Пратік Кала зазначив, що біткоїн залишається у кошику активів, які алгоритмічні трейдери та систематичні фонди розпродають у період уникнення ризиків, тому він вразливий до погіршення настроїв.

Додатковим чинником напруженості стали онлайн-дискусії довкола ШІ, зокрема заяви керівника SpaceX і Tesla Ілона Маска про ризики масового зникнення та консолідації неохмарних провайдерів, а також посилення безпекових ризиків для криптогалузі через прогрес штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біткоїн опустився нижче $82 000, повністю нівелювавши попередні здобутки на тлі корекції на глобальних фінансових ринках.