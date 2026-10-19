Курс біткоїна повернувся до зростання: що відбувається на ринку криптовалют

19 жовтня ціна біткоїна ненадовго піднялася до позначки $83 014,36 через відновлення американських фондових ф'ючерсів та зниження вартості нафти. Покращення настроїв на ринку допомогло криптовалюті компенсувати втрати попереднього тижня.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Актуальна ціна

Разом із першою криптовалютою подорожчали й інші цифрові активи: вартість Ether зросла на 4%, а Solana — орієнтовно на 5%.

На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн торгувався на рівні $82 175,19; Ethereum – $2 420,5; Solana — $104,5; XRP — $1,3.

Курс біткоїна на біржі Вinance станом на 19 жовтня 2026 року

Що вплинуло на ринок криптовалют

Динаміка криптовалют збіглася з відновленням схильності інвесторів до ризикованих активів. Це відбулося після того, як ціна на нафту марки Brent впала на 2% від п'ятимісячного максимуму й зафіксувалася на рівні близько $108 за барель. Тим часом ф'ючерси на індекс S&P 500 зросли приблизно на 0,3%, а на Nasdaq 100 — на 1,1%. У Європі, на відміну від США, фондові акції після відкриття ринків демонстрували падіння.

Зміна макроекономічного середовища дозволила біткоїну повернути втрати минулого тижня, коли його ціна знизилася приблизно на 3% через розпродаж паперів технологічних компаній та занепокоєння щодо високих витрат на штучний інтелект.

Оцінки аналітиків

"Відсутність новин – це гарна новина. Я не бачу жодних найближчих рушійних сил для подолання нових максимумів, і я думаю, що ризик полягає в зниженні, враховуючи загальне середовище ризиків", — пояснив курс біткоїна головний інвестиційний директор Ericsenz Capital Демієн Лох. Експерт також зазначив, що поточне зростання є "відновленням після тижня великої відмови від ризиків".

За словами аналітиків, інституційний попит на біткоїн продовжує зменшуватися другий тиждень поспіль. Спотові біржові фонди (ETF) біткоїна в США зафіксували відтік коштів у розмірі $228,6 млн минулого тижня після відтоку $681 млн попереднього тижня.

Попри зростання, біткоїн залишається в межах цінового діапазону від $80 000 до $85 000 та перебуває нижче свого історичного максимуму понад $126 000, зафіксованого у жовтні минулого року.

"На традиційних ринках локальне дно часто формується ближче до кінця жовтня. Відповідно, інвестори в основні монети роблять ставку на сезонні тенденції, які працюють їм на користь, щоб відшкодувати втрати минулого тижня", — зазначив головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцікевич.

Нагадаємо, 21 вересня біткоїн піднявся вище $85 000, досягнувши найвищого рівня з кінця січня. За три місяці його ціна зросла майже на 35%, хоча до історичного максимуму криптовалюті ще далеко.