Курс биткоина вернулся к росту: что происходит на рынке криптовалют

19 октября цена биткоина ненадолго поднялась до отметки $83 014,36 из-за восстановления американских фондовых фьючерсов и снижения стоимости нефти. Улучшение настроений на рынке помогло криптовалюте компенсировать потери на прошлой неделе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Актуальная цена

Вместе с первой криптовалютой подорожали и другие цифровые активы: стоимость Ether выросла на 4%, а Solana – ориентировочно на 5%.

На момент написания материала на бирже В inance биткоин торговался на уровне $82 175,19; Ethereum – $2 420,5; Solana - $104,5; XRP - $1,3.

Курс биткоина на бирже Вinance по состоянию на 19 октября 2026 года

Что повлияло на рынок криптовалют

Динамика криптовалют совпала с восстановлением склонности инвесторов к рискованным активам. Это произошло после того, как цена на нефть марки Brent упала на 2% от пятимесячного максимума и зафиксировалась на уровне около $108 за баррель. Между тем, фьючерсы на индекс S&P 500 выросли примерно на 0,3%, а на Nasdaq 100 — на 1,1%. В Европе, в отличие от США, фондовые акции после открытия рынков демонстрировали падение.

Изменение макроэкономической среды позволило биткоину вернуть потери на прошлой неделе, когда его цена снизилась примерно на 3% из-за распродажи бумаг технологических компаний и беспокойства по поводу высоких затрат на искусственный интеллект.

Оценки аналитиков

"Отсутствие новостей – это хорошая новость. Я не вижу никаких ближайших движущих сил для преодоления новых максимумов, и я думаю, что риск заключается в снижении, учитывая общую среду рисков", - объяснил курс биткоина главный инвестиционный директор Ericsenz Capital Дэмиен Лох. Эксперт также отметил, что текущий рост является "возобновлением после недели большого отказа от рисков".

По словам аналитиков, институциональный спрос на биткоин продолжает уменьшаться вторую неделю подряд. Спотовые биржевые фонды (ETF) биткоина в США зафиксировали отток средств в размере $228,6 млн на прошлой неделе после оттока $681 млн на прошлой неделе.

Несмотря на рост, биткоин остается в пределах ценового диапазона от $80 000 до $85 000 и находится ниже своего исторического максимума свыше $126 000, зафиксированного в октябре прошлого года.

"На традиционных рынках локальное дно часто формируется ближе к концу октября. Соответственно инвесторы в основные монеты делают ставку на сезонные тенденции, которые работают им на пользу, чтобы возместить потери на прошлой неделе", - отметил главный рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Напомним, 21 сентября биткоин поднялся выше $85 000, достигнув самого высокого уровня с конца января. За три месяца его цена выросла почти на 35%, хотя до исторического максимума криптовалюта еще далеко.