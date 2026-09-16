Биткоин упал до $75 700 после провала законопроекта о криптовалютах в США

Криптовалюты снова сталкиваются с давлением после того, как США не смогли продвинуть ключевой регуляторный законопроект. Это усугубило настроения в отрасли непосредственно перед потенциальным повышением процентных ставок Федеральной резервной системой.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

На торгах в США 16 сентября биткоин упал примерно на 4%. В начале торгов в Азии он продолжил снижаться, а около 11:50 по сингапурскому времени стабилизировался около $75 700. Другие криптовалюты также проводили торги с понижением.

Что произошло с законопроектом

Законопроект Clarity, который должен определить правила работы криптовалютного рынка, рассматривается в США более года. Инвесторы ожидали, что его принятие поможет снизить неопределенность вокруг регулирования криптовалют.

Однако Сенат не продвинул документ на фоне политических споров. Провал голосования усилил давление на крипторинок.

"Неудача в продвижении Clarity добавляет дополнительных препятствий для роста биткоина в краткосрочной перспективе", - сказал портфельный менеджер хедж-фонда цифровых активов Apollo Crypto Пратик Кала.

По его словам, пока инвесторы не будут иметь большей уверенности в будущей траектории ставок, рисковые активы будут оставаться под давлением.

Сколько потеряли инвесторы

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано более $560 млн позиций, игравших на рост криптовалют.

В то же время на рынке биткоина остаются ставки на дальнейший рост. По данным Deribit, около $1,7 млрд приходится на кол-опционы с ценой выполнения $80 000 по всем срокам погашения.

Руководители криптовалютных компаний также подвергли критике провал голосования. CEO Ripple Брэд Гарлингхаус призвал разобрать причины неудачного голосования, а CEO Coinbase Брайан Армстронг заявил, что отрасль не может дальше ждать Конгресса.

"Чем длиннее основные рынки функционируют без четких и совместимых рамок, тем труднее становится бороться с фрагментацией", - сказал главный юрисконсульт StraitsX Самсон Лео.

Напомним, в Сенате США не прошло рассмотрение знакового закона о регулировании криптовалют, активно поддерживаемого индустрией. Голосование завершилось с результатом 49 голосов за и 50 против, что значительно меньше необходимых для принятия 60 голосов.