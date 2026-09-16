Біткоїн впав до $75 700 після провалу законопроєкту про криптовалюти у США

Криптовалюти знову стикаються з тиском після того, як США не змогли просунути ключовий регуляторний законопроєкт. Це погіршило настрої в галузі безпосередньо перед потенційним підвищенням процентних ставок Федеральною резервною системою.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

На торгах у США 16 вересня біткоїн впав приблизно на 4%. На початку торгів в Азії він продовжив знижуватися, а близько 11:50 за сінгапурським часом стабілізувався біля $75 700. Інші криптовалюти також проводили торги зі зниженням.

Що сталося із законопроєктом

Законопроєкт Clarity, який має визначити правила роботи криптовалютного ринку, розглядають у США понад рік. Інвестори очікували, що його ухвалення допоможе зменшити невизначеність навколо регулювання криптовалют.

Однак Сенат не просунув документ на тлі політичних суперечок. Провал голосування посилив тиск на крипторинок.

"Невдача у просуванні Clarity додає додаткових перешкод для зростання біткоїна в короткостроковій перспективі", — сказав портфельний менеджер хедж-фонду цифрових активів Apollo Crypto Пратік Кала.

За його словами, поки інвестори не матимуть більшої впевненості щодо майбутньої траєкторії ставок, ризикові активи залишатимуться під тиском.

Скільки втратили інвестори

За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано понад $560 млн позицій, які грали на зростання криптовалют.

Водночас на ринку біткоїна залишаються ставки на подальше зростання. За даними Deribit, близько $1,7 млрд припадає на кол-опціони з ціною виконання $80 000 за всіма термінами погашення.

Керівники криптовалютних компаній також розкритикували провал голосування. CEO Ripple Бред Гарлінгхаус закликав розібрати причини невдалого голосування, а CEO Coinbase Браян Армстронг заявив, що галузь не може далі чекати на Конгрес.

"Чим довше основні ринки функціонують без чітких та сумісних рамок, тим важче стає боротися з фрагментацією", — сказав головний юрисконсульт StraitsX Самсон Лео.

Нагадаємо, у Сенаті США не пройшов розгляд знакового закону про регулювання криптовалют, який активно підтримувала індустрія. Голосування завершилося з результатом 49 голосів "за" та 50 "проти", що значно менше необхідних для ухвалення 60 голосів.