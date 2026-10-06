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ПриватБанк остаточно виграв арбітраж проти РФ у Гаазі на понад $327 млн за активи в Криму

ПриватБанк
ПриватБанк остаточно виграв арбітраж проти РФ у Гаазі на понад $327 млн за активи в Криму / Depositphotos

Постійна палата третейського суду в Гаазі ухвалила остаточне рішення, яким зобов'язала Росію сплатити понад 327 млн доларів компенсації збитків за незаконну експропріацію активів ПриватБанку в Криму. Рішення ухвалене 1 жовтня за результатами розгляду арбітражного провадження, розпочатого банком у 2015 році відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".

Членкиня правління банку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава назвала остаточне рішення важливою перемогою та підсумком 11-річної юридичної боротьби за правосуддя і принцип невідворотності наслідків за незаконну експропріацію. 

Вона зазначила, що банк очікує повного виконання рішення та вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виплати. Інтереси української сторони в суді представляли юридичні фірми Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP та Asters Consult LLC.

Структура компенсації та позиція арбітражу

Арбітражний суд повністю відхилив заперечення російської сторони щодо "незаконності інвестицій" і постановив, що це не позбавляє його юрисдикції:

  • позивачеві присуджено базову компенсацію в розмірі 180,87 млн доларів;
  • на суму компенсації нараховуються відсотки, починаючи з 18 квітня 2014 року до дати виплати;
  • окремо арбітражний суд здійснив розподіл витрат на арбітражне провадження.

До квітня 2014 року ПриватБанк здійснював істотну операційну діяльність і володів значними активами в Криму, включно з кредитами, нерухомістю та грошовими коштами. Невдовзі після окупації півострова Росія вжила заходів, які призвели до незаконної експропріації активів і зупинки роботи банку.

ПриватБанк залишається найбільшим банком України, який держава націоналізувала наприкінці 2016 року. За даними НБУ, станом на 1 серпня 2026 року його загальні активи становили 979,31 млрд грн (22,7% від загального обсягу банківської системи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд у Гаазі підтвердив незаконність експропріації Росією активів ПриватБанку в Криму. Апеляційний суд у Гаазі (Нідерланди) 19 липня підтвердив незаконність експропріації Росією активів банку в окупованому Криму, про що повідомляла пресслужба української державної фінустанови.

Автор:
Максим Кольц

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