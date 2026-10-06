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ПриватБанк втретє не продав "Дніпро-Арену": чому аукціон не відбувся
ПриватБанк втретє не зміг продати стадіон "Дніпро-Арена" разом із футбольною тренувальною базою у Дніпрі. На аукціон зі стартовою ціною 140,7 млн грн не подався жоден учасник, тому торги не відбулися.
Про це інформує Dilo з посиланням на дані електронної торгової системи prozorro.sale.
До одного лота увійшли стадіон "Дніпро-Арена", комплексна база для підготовки професійних спортивних команд і крите футбольне поле. Загальна площа нерухомості перевищує 36 тис. кв. м.
До тренувальної бази входять чотири поля з натуральним покриттям, крите поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, ще три відкриті штучні поля, котеджне містечко для спортсменів, спальний корпус, медико-реабілітаційний центр, басейн, тренажерна зала та ресторан.
Стартова ціна всього комплексу становила 140,7 млн грн без ПДВ. Для участі в торгах необхідно було внести гарантійний внесок у розмірі понад 7 млн грн.
Протокол про те, що аукціон не відбувся через відсутність учасників, сформували 5 жовтня.
Про "Дніпро-Арену"
"Дніпро-Арена" — футбольний стадіон європейського класу в Дніпрі, який вміщує понад 31 тис. глядачів. Стадіон був реконструйований і відкритий у 2008 році.
Арена обладнана футбольним полем розміром 105×68 м з системою підігріву, автоматичним поливом та штучним освітленням для вечірніх матчів. Комплекс включає роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для ЗМІ та суддів, VIP-ложу на 296 місць і ресторан на 550 місць.
На території стадіону передбачені автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7.
Нагадаємо, раніше ПриватБанк уже намагався продати "Дніпро-Арену" разом із футбольною базою, однак на торги також не знайшлося покупців.
Перша публічна спроба продажу стадіону "Дніпро-Арена" через аукціон відбулася у 2020 році. Після цього були й інші безуспішні спроби.