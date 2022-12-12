ПриватБанк виставив на продаж стадіон "Дніпро-Арена"

Державний ПриватБанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ") стадіон "Дніпро-Арена" та споруди й крите футбольне поле учбово-тренувальної бази у Дніпрі.

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Як ідеться у повідомленні фінустанови, продати об'єкти вона збирається в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості. Стартова ціна лота складає 113 мільйонів гривень (3 106 грн за 1 квадратний метр).

У банку кажують, що продаж такої нерухомості, яка дісталася банку в якості застави по кредитах колишніх власників, є одним з інструментів реалізації стратегічного завдання з повернення коштів, вкладених державою в його капітал.

Торги мають відбутися 12 січня, гарантійний внесок для участі становить 5,65 мільйона гривень. Об'єкти розташовані за адресами: вулиця Херсонська, 7 та провулок Михайла Дідевича (Піонерський), 12 та 14.

Стадіон "Дніпро-Арена" (колишній "Металург") є найбільшим футбольним стадіоном у Дніпрі європейського класу, розрахований на 31 тисячу місць глядачів. Він був реконструйований та відкритий у 2008 році. Знаходиться у оренді футбольного клубу "Дніпро-1".

Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць.

Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для бізнес-класу та VIP на 95 автомобілів; спортсменів - на 4 автобуси та 41 автомобіль; телебачення - на 3 автобуси; преси - на 70 авто; глядачів команди противника - на 12 автобусів та 10 машин; для глядачів - на 110 автомобілів. Загальна площа земельної ділянки складає 6,95 га.

Учбово-тренувальна база знаходиться в лісо-парковій зоні біля житлового масиву Придніпровськ на околиці Дніпра. Вона була побудована в 1971 році, у 2005 році було додатково зведено два корпуси. ЇЇ також орендує "Дніпро-1".

До складу тренувальної бази входять чотири стандартні трав'яні тренувальні поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів на 17 будівель і два корпуси.

У корпусі "А" знаходяться клубний офіс "Дніпра-1", 9 житлових номерів для тренерського складу і обслуговуючого персоналу, медико-відновлювальний центр, в тому числі конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, кімнати для теоретичних занять і ресторан. У корпусі "Б" — басейн, тренажерний зал, сауна та душові. Об'єкти нерухомого майна розташовані на земельних ділянках площею 12,05 га.