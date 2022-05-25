ПриватБанк "відбив" у суді право користування ТЦ "Приозерний" у Дніпрі

Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро) 25 травня дозволив державному ПриватБанку користуватися та розпоряджатися власним нерухомим майном – торговим центром "Приозерний" у Дніпрі.

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Як повідомляє прес-служба фінустанови, суд задовольнив апеляційну скаргу банку на ухвалу судді Господарського суду Дніпропетровської області Геннадія Манько від 24 грудня 2021 року про вжиття такого заходу забезпечення позову ТОВ "Алонза".

Нагадаємо, що ТЦ "Приозерний", що був предметом іпотеки за кредитними зобов'язаннями низки компаній, пов'язаних з колишнім топ-менеджментом ПриватБанку, перейшов у власність банку перед його націоналізацією у 2016 році.

Повʼязане з колишніми власниками банку ТОВ "Алонза" при наявній заборгованості за оренду ТЦ "Приозерний" в розмірі більше 23 млн грн, замість сплати боргу через суд вимагало заборонити банку розірвання договору оренди чи передачу частини майна у оренду іншим особам.

Зазначимо, що ТЦ "Приозерний" площею 32,4 тисяч квадратних метрів і прилеглі 12 ділянок загальною площею 3,64 тисячі квадратних метрів ПриватБанк виставляв на аукціон ще в січні 2021 року зі стартовою ціною 518 млн грн.

Проте торги тоді не відбулися, а незабаром суд наклав на торговельний центр арешт за позовом ТОВ "Місія-1" - колишнього власника "Приозерного" та одного з боржників ПриватБанку, яке також було пов'язане з екс-власниками самого ПриватБанку, який і забрав ТЦ собі в якості застави.