ПриватБанк "отбил" в суде право пользования ТЦ "Приозерный" в Днепре

Центральный апелляционный хозяйственный суд (Днепр) 25 мая разрешил государственному ПриватБанку пользоваться и распоряжаться собственным недвижимым имуществом - торговым центром "Приозерный" в Днепре.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба финучреждения, суд удовлетворил апелляционную жалобу банка на определение судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области Геннадия Манько от 24 декабря 2021 года о принятии такой меры обеспечения иска ООО "Алонза".

Напомним, что ТЦ "Приозерный", являвшийся предметом ипотеки по кредитным обязательствам ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка, перешел в собственность банка перед его национализацией в 2016 году.

Связанное с экс-владельцами финучреждения ООО "Алонза" при имеющейся задолженности за аренду "Приозерного" в размере более 23 миллионов гривен вместо уплаты долга потребовало через суд запретить расторжение договора аренды или передачу части имущества в аренду другим лицам.

Отметим, что ТЦ "Приозерный" площадью 32,4 тысячи квадратных метров и прилегающие 12 участков общей площадью 3,64 тысячи квадратных метров ПриватБанк выставлял на аукцион еще в январе 2021 года со стартовой ценой 518 млн грн.

Однако торги тогда не состоялись, а вскоре суд наложил на торговый центр арест по иску ООО "Миссия-1" - бывшего владельца "Приозерного" и одного из должников ПриватБанка, которое при этом также было связано с экс-владельцами самого ПриватБанка, забравшего себе ТЦ в качестве залога.