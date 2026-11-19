Американский разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic 19 ноября дебютировал на бирже Nasdaq. В первый день торгов рыночная стоимость компании достигла $2 триллионов, что превысило июньский показатель SpaceX.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Цена акций

Торги открылись на уровне $111,5 за акцию, что на 34% выше начальной цены первичного размещения ($83). Последняя цена торгов остановилась на отметке $108,72.

Создатели чат-бота Claude продали 980 млн акций по $83 за единицу, что превысило начальный ценовой коридор в $70–$78. Общий объем выручки с учетом частного размещения ($26 млрд) и возможной реализации опциона андеррайтеров превышает $107 млрд.

За сделку андеррайтеры во главе с Goldman Sachs и Morgan Stanley получат комиссию в $550 млн. Тем самым Anthropic присоединился к списку компаний с капитализацией более триллиона долларов, где уже находятся Microsoft, Apple и Nvidia.

Финансовые обязательства и состояние учредителей

Выход на биржу разработчика Claude стал первым подобным шагом среди создателей передовых систем искусственного интеллекта.

Для обеспечения работы моделей Anthropic имеет около $900 млрд обязательств в сфере вычислительной техники с партнерами, в частности Amazon и Google. Учитывая это, компания изучает новые финансовые инструменты.

"В определенный момент в будущем мы надеемся достичь инвестиционного уровня, а долг – это инструмент, который нам доступен, и мы хотели бы использовать его в определенный момент в будущем", – генеральный директор Anthropic Дарио Амодей.

По расчетам на основе документов регулятора, генеральный директор Дарио Амодей и шесть соучредителей владеют около 10% компании, что на момент IPO соответствует совокупной доле почти $150 млрд. Аналитическая компания Intropic прогнозирует, что пассивный спрос со стороны индексных фондов обеспечит покупку до 30% акций компании.

Напомним, ранее сообщалось, что разработчик ИИ Claude рассчитывает на отметку в $1 трлн во время исторического выхода на биржу. Американская компания Anthropic планировала получить оценку до 1,02 триллиона долларов во время IPO в США