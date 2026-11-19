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Рыночная стоимость Anthropic достигла двух триллионов долларов: на сколько подорожали акции
Американский разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic 19 ноября дебютировал на бирже Nasdaq. В первый день торгов рыночная стоимость компании достигла $2 триллионов, что превысило июньский показатель SpaceX.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.
Цена акций
Торги открылись на уровне $111,5 за акцию, что на 34% выше начальной цены первичного размещения ($83). Последняя цена торгов остановилась на отметке $108,72.
Создатели чат-бота Claude продали 980 млн акций по $83 за единицу, что превысило начальный ценовой коридор в $70–$78. Общий объем выручки с учетом частного размещения ($26 млрд) и возможной реализации опциона андеррайтеров превышает $107 млрд.
За сделку андеррайтеры во главе с Goldman Sachs и Morgan Stanley получат комиссию в $550 млн. Тем самым Anthropic присоединился к списку компаний с капитализацией более триллиона долларов, где уже находятся Microsoft, Apple и Nvidia.
Финансовые обязательства и состояние учредителей
Выход на биржу разработчика Claude стал первым подобным шагом среди создателей передовых систем искусственного интеллекта.
Для обеспечения работы моделей Anthropic имеет около $900 млрд обязательств в сфере вычислительной техники с партнерами, в частности Amazon и Google. Учитывая это, компания изучает новые финансовые инструменты.
"В определенный момент в будущем мы надеемся достичь инвестиционного уровня, а долг – это инструмент, который нам доступен, и мы хотели бы использовать его в определенный момент в будущем", – генеральный директор Anthropic Дарио Амодей.
По расчетам на основе документов регулятора, генеральный директор Дарио Амодей и шесть соучредителей владеют около 10% компании, что на момент IPO соответствует совокупной доле почти $150 млрд. Аналитическая компания Intropic прогнозирует, что пассивный спрос со стороны индексных фондов обеспечит покупку до 30% акций компании.
Напомним, ранее сообщалось, что разработчик ИИ Claude рассчитывает на отметку в $1 трлн во время исторического выхода на биржу. Американская компания Anthropic планировала получить оценку до 1,02 триллиона долларов во время IPO в США