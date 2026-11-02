Anthropic получила почти $17 млрд выручки перед размещением акций на бирже

Американская компания Anthropic, разрабатывающая платформу искусственного интеллекта Claude, по итогам третьего квартала получила почти 17 миллиардов долларов выручки. Этот показатель в 12 раз превышает результат аналогичного периода в прошлом году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Стремительный рост доходов сопровождался увеличением финансовых затрат. За три месяца до конца сентября чистый убыток разработчика достиг 23,3 миллиарда долларов против 12,1 миллиарда долларов за тот же период в прошлом году. Операционные расходы компании выросли на 292% и достигли 17,5 млрд долларов.

Кроме того, компания имеет долгосрочные обязательства на сумму 895 миллиардов долларов, большинство из которых направлено на вычислительные мощности и техническую инфраструктуру: около 448 миллиардов долларов планируется потратить до конца 2030 года, а еще около 70 миллиардов долларов подлежат выплате к сентябрю 2027 года.

Планы размещения акций и оценка бизнеса

Anthropic официально подала документы на проведение первой публичной продажи акций 26 октября, а сами торги должны начаться в День благодарения в США. По данным осведомленных источников, компания стремится повторить или превзойти рекордный показатель привлечения средств аэрокосмической корпорации SpaceX, получившей 86,2 миллиарда долларов во время своего выхода на рынок.

Инвесторы оценивают справедливую стоимость Anthropic в пределах от 1,4 до 1,5 триллиона долларов, хотя потенциально показатель может достичь около 1,75 триллиона долларов. Организаторами продаж ценных бумаг выступают банковские группы Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley с участием еще 20 финансовых учреждений. Акции будут торговаться на бирже Nasdaq под сокращенным названием ANT.

Гонка за финансированием среди разработчиков технологий

Потребность в колоссальных ресурсах для развития систем искусственного интеллекта заставляет технологические гиганты привлекать рекордные объемы финансирования. Корпорация Meta Platforms Inc. начала привлечение до 98 миллиардов долларов из-за выпуска акций, Alphabet запланировала привлечь 85 миллиардов долларов, а Oracle объявила о программе финансирования на 20 миллиардов долларов, половина из которых поступит от продажи акций.

Главный конкурент Anthropic — компания OpenAI — сейчас планирует привлечь десятки миллиардов долларов от частных инвесторов, отложив открытую продажу акций на следующий год. В то же время, разработчики пытаются найти финансирование на фоне усиленного внимания к безопасности технологий из-за ряда громких изломов и дискуссий об угрозах человечеству, о которых сама Anthropic отметила в своей официальной заявке.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic официально готовится к выходу на биржу, и это размещение может стать одним из самых больших в истории. Американская Anthropic, разработчик семейства моделей искусственного интеллекта Claude, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление по форме S-1 для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), планируя выйти на Nasdaq под тикером ANT.