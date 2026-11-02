Anthropic отримала майже $17 млрд виторгу перед розміщенням акцій на біржі

Американська компанія Anthropic, яка розробляє платформу штучного інтелекту Claude, за підсумками третього кварталу отримала майже 17 мільярдів доларів виторгу. Цей показник у 12 разів перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Стрімке зростання доходів супроводжувалося збільшенням фінансових витрат. За три місяці до кінця вересня чистий збиток розробника сягнув 23,3 мільярда доларів проти 12,1 мільярда доларів за той самий період торік. Операційні витрати компанії зросли на 292% і досягли 17,5 мільярда доларів.

Крім того, компанія має довгострокові зобов'язання на суму 895 мільярдів доларів, більшість з яких спрямована на обчислювальні потужності та технічну інфраструктуру: близько 448 мільярдів доларів планують витратити до кінця 2030 року, а ще близько 70 мільярдів доларів підлягають виплаті до вересня 2027 року.

Плани щодо розміщення акцій та оцінка бізнесу

Anthropic офіційно подала документи на проведення першого публічного продажу акцій 26 жовтня, а самі торги мають розпочатися до Дня подяки у США. За даними обізнаних джерел, компанія прагне повторити або перевершити рекордний показник залучення коштів аерокосмічної корпорації SpaceX, яка отримала 86,2 мільярда доларів під час свого виходу на ринок.

Інвестори наразі оцінюють справедливу вартість Anthropic у межах від 1,4 до 1,5 трильйона доларів, хоча потенційно показник може сягнути близько 1,75 трильйона доларів. Організаторами продажу цінних паперів виступають банківські групи Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley за участі ще 20 фінансових установ. Акції торгуватимуться на біржі Nasdaq під скороченою назвою ANT.

Гонка за фінансуванням серед розробників технологій

Потреба в колосальних ресурсах для розбудови систем штучного інтелекту змушує технологічні гіганти залучати рекордні обсяги фінансування. Корпорація Meta Platforms Inc. розпочала залучення до 98 мільярдів доларів через випуск акцій, Alphabet запланувала залучити 85 мільярдів доларів, а Oracle оголосила про програму фінансування на 20 мільярдів доларів, половина з яких надійде від продажу акцій.

Головний конкурент Anthropic — компанія OpenAI — наразі планує залучити десятки мільярдів доларів від приватних інвесторів, відклавши відкритий продаж акцій на наступний рік. Водночас розробники намагаються знайти фінансування на тлі посиленої уваги до безпеки технологій через низку гучних зламів і дискусій про загрози людству, про які сама Anthropic зазначила у своїй офіційній заявці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic офіційно готується до виходу на біржу, і це розміщення може стати одним із найбільших в історії. Американська Anthropic, розробник сімейства моделей штучного інтелекту Claude, подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) реєстраційну заяву за формою S-1 для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO), плануючи вийти на Nasdaq під тикером ANT.