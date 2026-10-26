Anthropic офіційно готується до виходу на біржу: розміщення може стати одним із найбільших в історії

Американська Anthropic, розробник сімейства моделей штучного інтелекту Claude, подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) реєстраційну заяву за формою S-1 для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO). Компанія планує вийти на Nasdaq під тикером ANT.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Anthropic.

Компанія планує розмістити звичайні акції класу А на Nasdaq Global Select Market.

Водночас кількість акцій, які запропонують інвесторам, та ціновий діапазон розміщення поки не визначені.

Реєстраційна заява вже подана до SEC, однак ще не набула чинності. До цього моменту акції не можуть бути продані, а компанія не може приймати пропозиції від інвесторів щодо їх придбання.

Anthropic можуть оцінити у $1,5 трлн

За даними Reuters, частина чинних та потенційних інвесторів оцінює Anthropic приблизно у $1,5 трлн. Ще тиждень тому обговорювалася оцінка близько $2 трлн.

У травні під час останнього великого раунду фінансування Anthropic оцінювали у $965 млрд.

У першому півріччі 2026 року виручка компанії становила близько $16,3 млрд. Водночас чистий збиток сягнув $80,7 млрд, значна частина якого була пов'язана з переоцінкою конвертованих фінансових інструментів.

Провідними банками розміщення стали Goldman Sachs і Morgan Stanley, разом із ними до IPO залучені ще близько 20 андеррайтерів.

IPO може побити один із найбільших рекордів ринку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic може перевершити рекорд SpaceX.

SpaceX у червні залучила $75 млрд під час первинного розміщення, а з урахуванням додаткового продажу акцій обсяг угоди сягнув $86,2 млрд. Anthropic раніше розраховувала залучити співставну або навіть більшу суму, однак остаточні параметри її IPO поки не оголошені.