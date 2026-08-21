Творець Claude розраховує повторити або перевершити рекордний розмір IPO компанії SpaceX

Американська компанія Anthropic, що розробляє сімейство моделей штучного інтелекту Claude, розраховує залучити під час свого виходу на біржу суму, яка зрівняється або перевищить рекордний показник первинного публічного розміщення (IPO) компанії SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Компанія наразі фіналізує фінансові розрахунки та готується подати публічну заявку на проведення масштабного розміщення акцій уже наприкінці серпня. Остаточні параметри та обсяги угоди ще можуть змінитися під час закритих консультацій з інвесторами.

Раніше SpaceX залучила під час стартового продажу $75 млрд, а з урахуванням опціону дорозміщення підсумкова сума сягнула $86,2 млрд, ставши найбільшим дебютом в історії фондового ринку.

Оцінка вартості, фінансові показники та банки-андеррайтери

У травні 2026 року п'ятирічна компанія залучила $65 млрд інвестицій за оцінки бізнесу у $965 млрд, випередивши головного конкурента OpenAI, чия оцінка в березні становила $852 млрд після залучення $122 млрд:

Динаміка виручки: у другому кварталі попередній дохід Anthropic перевищив $11,5 млрд проти $787 млн за аналогічний період 2025 року, а прогнозований річний темп доходів (run rate) наприкінці липня сягнув $65 млрд.

Чисті збитки: попри позитивний скоригований операційний прибуток у другому кварталі, чистий збиток компанії у 2025 році становив майже $42 млрд, що вп'ятеро перевищив показник попереднього року ($8,3 млрд).

Витрати на обчислення: розробка передових моделей потребує колосальних потужностей; зокрема, Anthropic уклала трирічну угоду з дата-центрами SpaceX на десятки мільярдів доларів.

Підготовка фінансування: перед виходом на відкритий ринок стартап фіналізує відновлювану кредитну лінію на суму понад $10 млрд. Андеррайтерами розміщення є інвестиційні гіганти Morgan Stanley, Goldman Sachs та JPMorgan Chase.

Корпоративний контроль і рекорди ринку США

Anthropic планує провести лістинг раніше за OpenAI, яка перенесла дебют на 2027 рік. Обидві компанії вже подали конфіденційні документи регулятору.

Керівництво стартапу розглядає випуск акцій із правом суперголосу, щоб зберегти контроль за співзасновником і генеральним директором Даріо Амодеї (володіє близько 2% капіталу) та його партнерами.

Якщо обсяг лістингу Anthropic перевищить показники SpaceX, 2026 рік стане найуспішнішим в історії ринку IPO у США, де нові емітенти вже залучили $160,6 млрд.

Нагадаємо, Anthropic випередила OpenAI за темпами зростання доходів. Річний темп виторгу компанії сягнув $65 млрд напередодні осіннього виходу на біржу.