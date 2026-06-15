Капіталізація SpaceX перевищила $2 трильйони під час історичного дебюту на біржі

Акції аерокосмічної компанії SpaceX стрімко зросли на 19% у перший день торгів на американській біржі Nasdaq. Цей стрибок збільшив ринкову вартість підприємства до 2,1 трильйона доларів, що зробило SpaceX шостою за вартістю компанією в США та офіційно перетворило Ілона Маска на першого у світі трильйонера.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Первинне публічне розміщення акцій SpaceX залучило рекордні 75 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищило попередній історичний рекорд саудівської нафтової компанії Saudi Aramco у 2019 році.

Під час першої торгової сесії інвестори розкупили понад 510 мільйонів акцій на загальну суму близько 84 мільярдів доларів, попри те, що аерокосмічний гігант наразі є збитковим і генерує лише частину прибутку порівняно з іншими трильйонними IT-гігантами.

Ажіотаж на Уолл-стріт та індустріальна революція

Торги стартували за ціною 150 доларів за акцію (при початковій ціні розміщення 135 доларів) і закрилися на позначці 160,95 долара. Завдяки цьому SpaceX обійшла за капіталізацією напівпровідникового гіганта Broadcom і впритул наблизилася до корпорації Amazon, чия вартість становить 2,6 трильйона доларів.

Аналітики та фінансові менеджери виділяють кілька ключових факторів цього лістингу:

Масовий доступ роздрібних інвесторів: звичайні дрібні інвестори отримали близько 20% від усього обсягу акцій, що є надзвичайно високим показником для великих IPO. За оцінками експертів, завдяки виходу на біржу приблизно 4000 нинішніх та колишніх співробітників SpaceX стали мільйонерами.

"Премія Маска": великі інституційні фонди порівнюють купівлю акцій SpaceX із фінансуванням будівництва залізниць під час Індустріальної революції. Інвестори готові переплачувати за довгострокове бачення Маска в галузі ракетних технологій, супутникового зв'язку Starlink та космічного штучного інтелекту.

Попередження про волатильність: оскільки оцінка компанії перевищує її річний дохід (18,7 мільярда доларів) у 112 разів, незалежні аналітики з Morningstar та CFRA радять готуватися до коливань курсу та вважають поточну ринкову ціну сильно завищеною.

Торговий запуск пройшов без технічних збоїв, а за новими прискореними правилами Nasdaq компанію долучать до індексу Nasdaq 100 вже за місяць, що забезпечить додатковий приплив капіталу від пасивних індексних фондів та ETF.

Нагадаємо, SpaceX заявила про плани почати тестування орбітальних ШІ-комп’ютерів до кінця 2027 року. Компанія має намір запустити перші демонстраційні системи для розбудови космічної обчислювальної інфраструктури штучного інтелекту, що суттєво випереджає початкові графіки, подані регуляторам перед виходом на IPO.