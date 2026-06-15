Капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже

Акции аэрокосмической компании SpaceX стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq. Этот скачок увеличил рыночную стоимость предприятия до 2,1 триллиона долларов, что сделало SpaceX шестой по стоимости компанией в США и официально превратило Илона Маска в первого в мире триллионера.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Первичное публичное размещение акций SpaceX привлекло рекордные 75 миллиардов долларов, что более чем вдвое превысило предыдущий исторический рекорд саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году.

Во время первой торговой сессии инвесторы раскупили более 510 миллионов акций на общую сумму около 84 миллиардов долларов, несмотря на то, что аэрокосмический гигант в настоящее время убыточен и генерирует лишь часть прибыли по сравнению с другими триллионными IT-гигантами.

Ажиотаж на Уолл-стрит и индустриальная революция

Торги стартовали по цене 150 долларов за акцию (при начальной цене размещения 135 долларов) и закрылись на отметке 160,95 доллара. Благодаря этому SpaceX обошла по капитализации полупроводникового гиганта Broadcom и вплотную приблизилась к корпорации Amazon, чья стоимость составляет 2,6 триллиона долларов.

Аналитики и финансовые менеджеры выделяют несколько ключевых факторов этого листинга:

Массовый доступ розничных инвесторов: обычные мелкие инвесторы получили около 20% всего объема акций, что является чрезвычайно высоким показателем для крупных IPO. По оценкам экспертов, благодаря выходу на биржу около 4000 нынешних и бывших сотрудников SpaceX стали миллионерами.

"Премия Маска": крупные институциональные фонды сравнивают покупку акций SpaceX с финансированием строительства железных дорог во время Индустриальной революции. Инвесторы готовы переплачивать за долгосрочное видение Маска в области ракетных технологий, спутниковой связи Starlink и космического искусственного интеллекта.

Предупреждение о волатильности: поскольку оценка компании превышает ее годовой доход (18,7 миллиарда долларов) в 112 раз, независимые аналитики Morningstar и CFRA советуют готовиться к колебаниям курса и считают текущую рыночную цену сильно завышенной.

Торговый запуск прошел без технических сбоев, а по новым ускоренным правилам Nasdaq компанию привлекут к индексу Nasdaq 100 уже через месяц, что обеспечит дополнительный приток капитала от пассивных индексных фондов и ETF.

Напомним, SpaceX заявила о планах начать тестирование орбитальных ИИ-компьютеров до конца 2027 года. Компания намерена запустить первые демонстрационные системы для развития космической вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, что существенно опережает начальные графики, представленные регуляторам перед выходом на IPO.