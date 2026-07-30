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Курс валют на 30 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подорожало на две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.07.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,88 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,08 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн (0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44, 51/45,16
|Евро
|50, 85/51, 50
|Злотый
|11, 52/11, 95
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44, 45/45, 05
|50,80/51,80
|11, 40/11, 95
|Ощадбанк
|44, 65/45, 15
|50,90/51, 60
|ПУМБ
|44, 70/45,20
|51,00/51,70
|11, 60/11,90
|Укргазбанк
|44,80/45,30
|50,90/51, 40
|11, 30/12,20
|Райффайзен
|11,15/12,15
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне — 44,4–44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.