Курс валют на 30 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подорожало на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.07.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 44,88 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,08 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44, 51/45,16 Евро 50, 85/51, 50 Злотый 11, 52/11, 95

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44, 45/45, 05 50,80/51,80 11, 40/11, 95 Ощадбанк 44, 65/45, 15 50,90/51, 60 ПУМБ 44, 70/45,20 51,00/51,70 11, 60/11,90 Укргазбанк 44,80/45,30 50,90/51, 40 11, 30/12,20 Райффайзен 11,15/12,15

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне — 44,4–44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.