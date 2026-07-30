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Курс валют на 30 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на 30 июля / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подорожало на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.07.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,88 грн (-4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,08 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,80 грн (0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44, 51/45,16
Евро 50, 85/51, 50
Злотый 11, 52/11, 95

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44, 45/45, 05 50,80/51,80 11, 40/11, 95
Ощадбанк 44, 65/45, 15 50,90/51, 60
ПУМБ 44, 70/45,20 51,00/51,70 11, 60/11,90
Укргазбанк 44,80/45,30 50,90/51, 40 11, 30/12,20
Райффайзен 11,15/12,15

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне — 44,4–44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько