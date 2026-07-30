Кроссоверы заняли 80% рынка новых авто в Украине: самые популярные модели

В первом полугодии 2026 кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, спрос на новые кроссоверы увеличился лишь на 0,3%.

Наибольшую долю рынка сохранили модели с бензиновыми двигателями – 37,8%. В то же время гибриды уже приблизились к ним с долей 32,9%.

По типу силовой установки рынок новых кроссоверов распределился следующим образом:

бензиновые - 37,8%;

гибридные - 32,9%;

дизельные - 20,4%;

электрические - 8,7%;

с газобаллонным оборудованием – 0,2%.

Самым популярным новым кроссовером в Украине по итогам первого полугодия стал Renault Duster – 2670 проданных автомобилей.

В десятку лидеров также вошли:

Renault Duster - 2670 авто; Toyota RAV4 - 1811; Hyundai Tucson - 1302; Toyota Land Cruiser Prado - 1003; Skoda Kodiaq - 943; Mazda CX-5 - 910; Volkswagen Touareg - 854; Nissan Qashqai - 627; Skoda Karoq - 606; Kia Sportage - 552.

Структура продаж показывает, что SUV фактически определяют спрос на украинском рынке новых легковых автомобилей. При этом доля гибридных и электрических моделей превышает долю бензиновых кроссоверов отдельно.

Кроссоверы доминируют на украинском рынке новых легковых автомобилей почти с начала года. По итогам первых пяти месяцев 2026 года их доля достигла 81% всех новых авто, проданных в Украине.