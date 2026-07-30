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Кроссоверы заняли 80% рынка новых авто в Украине: самые популярные модели
В первом полугодии 2026 кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, спрос на новые кроссоверы увеличился лишь на 0,3%.
Наибольшую долю рынка сохранили модели с бензиновыми двигателями – 37,8%. В то же время гибриды уже приблизились к ним с долей 32,9%.
По типу силовой установки рынок новых кроссоверов распределился следующим образом:
- бензиновые - 37,8%;
- гибридные - 32,9%;
- дизельные - 20,4%;
- электрические - 8,7%;
- с газобаллонным оборудованием – 0,2%.
Самым популярным новым кроссовером в Украине по итогам первого полугодия стал Renault Duster – 2670 проданных автомобилей.
В десятку лидеров также вошли:
- Renault Duster - 2670 авто;
- Toyota RAV4 - 1811;
- Hyundai Tucson - 1302;
- Toyota Land Cruiser Prado - 1003;
- Skoda Kodiaq - 943;
- Mazda CX-5 - 910;
- Volkswagen Touareg - 854;
- Nissan Qashqai - 627;
- Skoda Karoq - 606;
- Kia Sportage - 552.
Структура продаж показывает, что SUV фактически определяют спрос на украинском рынке новых легковых автомобилей. При этом доля гибридных и электрических моделей превышает долю бензиновых кроссоверов отдельно.
Кроссоверы доминируют на украинском рынке новых легковых автомобилей почти с начала года. По итогам первых пяти месяцев 2026 года их доля достигла 81% всех новых авто, проданных в Украине.