Названы самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом
С января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнили 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Абсолютное большинство в этом количестве составили кроссоверы – 53%. В прошлом году этот показатель составил 47%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что средний возраст подержанных кроссоверов, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 8 лет.
Топ - 10 самых популярных моделей SUV:
- Volkswagen Tiguan – 2825 ед.;
- Audi Q5 – 2574 ед.;
- Nissan Rogue – 2379 ед.;
- Ford Escape – 1513 ед.;
- Nissan Qashqai – 1412 ед.;
- Mazda CX5 – 1347 ед.;
- BMW X3 – 1112 ед.;
- Audi I Q7 – 1044 ед.;
- BMW X5 – 1029 ед.;
- Hyundai Tucson – 888 ед.
Напомним, в апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет. Наибольший спрос имели бензиновые автомобили, однако доля электрокаров уже достигла 26%.