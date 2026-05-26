Названы самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan / Infocar

С января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнили 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Абсолютное большинство в этом количестве составили кроссоверы – 53%. В прошлом году этот показатель составил 47%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что средний возраст подержанных кроссоверов, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 8 лет.

Топ - 10 самых популярных моделей SUV:

  1. Volkswagen Tiguan – 2825 ед.;
  2. Audi Q5 – 2574 ед.;
  3. Nissan Rogue – 2379 ед.;
  4. Ford Escape – 1513 ед.;
  5. Nissan Qashqai – 1412 ед.;
  6. Mazda CX5 – 1347 ед.;
  7. BMW X3 – 1112 ед.;
  8. Audi I Q7 – 1044 ед.;
  9. BMW X5 – 1029 ед.;
  10. Hyundai Tucson – 888 ед.

Напомним, в апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет. Наибольший спрос имели бензиновые автомобили, однако доля электрокаров уже достигла 26%.

Автор:
Светлана Манько