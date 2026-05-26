Названы самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом

С января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнили 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Абсолютное большинство в этом количестве составили кроссоверы – 53%. В прошлом году этот показатель составил 47%.

Отмечается, что средний возраст подержанных кроссоверов, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 8 лет.

Топ - 10 самых популярных моделей SUV:

Volkswagen Tiguan – 2825 ед.; Audi Q5 – 2574 ед.; Nissan Rogue – 2379 ед.; Ford Escape – 1513 ед.; Nissan Qashqai – 1412 ед.; Mazda CX5 – 1347 ед.; BMW X3 – 1112 ед.; Audi I Q7 – 1044 ед.; BMW X5 – 1029 ед.; Hyundai Tucson – 888 ед.

Напомним, в апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет. Наибольший спрос имели бензиновые автомобили, однако доля электрокаров уже достигла 26%.