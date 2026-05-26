Названо найпопулярніші в Україні кросовери з пробігом

З січня по квітень 2026 року український автопарк поповнили 69,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Абсолютну більшість в цій кількості склали кросовери – 53%. Торік цей показник становив 47%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що середній вік вживаних кросоверів, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 8 років.

Топ - 10 найпопулярніших моделей SUV:

Volkswagen Tiguan - 2825 од.; Audi Q5 - 2574 од.; Nissan Rogue - 2379 од.; Ford Escape - 1513 од.; Nissan Qashqai - 1412 од.; Mazda CX5 - 1347 од.; BMW X3 - 1112 од.; Audi I Q7 - 1044 од.; BMW X5 - 1029 од.; Hyundai Tucson - 888 од.

Нагадаємо, у квітні українці придбали 4,8 тисячі ввезених з-за кордону легковиків з пробігом віком до 5 років. Найбільший попит мали бензинові автомобілі, однак частка електрокарів сягнула вже 26%.