Українці обирають електрокари та кросовери: топ імпортованих авто з пробігом

У квітні українці придбали 4,8 тисячі ввезених з-за кордону легковиків з пробігом віком до 5 років. Найбільший попит мали бензинові автомобілі, однак частка електрокарів сягнула вже 26%.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Найпопулярніші імпортовані вживані авто

Загалом упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 19,6 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий імпортований автомобіль був віком до 5 років.

Найбільшу частку у цьому сегменті становили бензинові автомобілі — 49%.

Далі за популярністю розташувалися:

Електромобілі – 26%.

Гібридні – 18%.

Дизельні – 6%.

Авто з ГБО – 1%.

Найбільший попит серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років мали:

Tesla Model Y - 264 од.;

Mazda CX5 - 238 од.;

Nissan Rogue - 223 од.;

Volkswagen Tiguan - 207 од.;

Tesla Model 3 - 178 од.

Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf.