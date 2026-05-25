Українці обирають електрокари та кросовери: топ імпортованих авто з пробігом

азс
Які авто з пробігом українці купують найчастіше / Depositphotos

У квітні українці придбали 4,8 тисячі ввезених з-за кордону легковиків з пробігом віком до 5 років. Найбільший попит мали бензинові автомобілі, однак частка електрокарів сягнула вже 26%. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує "Укравтопром".

Найпопулярніші імпортовані вживані авто

Загалом упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 19,6 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий імпортований автомобіль був віком до 5 років.

Найбільшу частку у цьому сегменті становили бензинові автомобілі — 49%.

Далі за популярністю розташувалися:

  • Електромобілі – 26%. 
  • Гібридні – 18%. 
  • Дизельні – 6%.
  •  Авто з ГБО – 1%.

 Найбільший попит серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років мали:

  •  Tesla Model Y - 264 од.; 
  •  Mazda CX5 - 238 од.; 
  • Nissan Rogue - 223 од.; 
  • Volkswagen Tiguan - 207 од.; 
  • Tesla Model 3 - 178 од.

Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf.

Автор:
Ольга Опенько