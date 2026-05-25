Українці обирають електрокари та кросовери: топ імпортованих авто з пробігом
У квітні українці придбали 4,8 тисячі ввезених з-за кордону легковиків з пробігом віком до 5 років. Найбільший попит мали бензинові автомобілі, однак частка електрокарів сягнула вже 26%.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".
Найпопулярніші імпортовані вживані авто
Загалом упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 19,6 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен четвертий імпортований автомобіль був віком до 5 років.
Найбільшу частку у цьому сегменті становили бензинові автомобілі — 49%.
Далі за популярністю розташувалися:
- Електромобілі – 26%.
- Гібридні – 18%.
- Дизельні – 6%.
- Авто з ГБО – 1%.
Найбільший попит серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років мали:
- Tesla Model Y - 264 од.;
- Mazda CX5 - 238 од.;
- Nissan Rogue - 223 од.;
- Volkswagen Tiguan - 207 од.;
- Tesla Model 3 - 178 од.
Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf.