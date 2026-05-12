Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці масово купують електромобілі: рейтинг квітня

електромобіль
Продажі електромобілів в Україні різко зросли у квітні / Depositphotos

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf. Водночас у річному вимірі ринок електрокарів скоротився майже наполовину.

Як пише Delo.ua,  про це інформує Укравтопром.

Найпопулярніші електромобілі в Україні

Попри суттєве падіння попиту у річному вимірі, ринок електрокарів продемонстрував активне відновлення порівняно з попереднім місяцем. Так, у порівнянні з квітнем 2025 року кількість реєстрацій електромобілів скоротилася на 48%, водночас відносно березня 2026 року попит зріс одразу на 49%.

Найбільшу частку зареєстрованих електромобілів традиційно становили легкові авто - 2837 одиниць. Із них 536 були новими, а 2301 - уживаними. Крім того, протягом місяця в Україні зареєстрували 170 комерційних електромобілів, однак лише 9 із них були новими.

Серед нових електрокарів найбільший попит мали моделі китайських виробників. Лідером квітня став BYD Leopard 3 - в Україні зареєстрували 96 таких авто. Другу позицію посів BYD Sea Lion 06 із результатом 73 автомобілі. До п’ятірки найпопулярніших також увійшли MG 4 EV, Volkswagen ID.UNYX та Zeekr 001.

На ринку вживаних електромобілів лідерство зберіг Nissan Leaf - у квітні українці вперше зареєстрували 345 таких авто. Також високим попитом користувалися Tesla Model Y та Tesla Model 3. До ТОП-5 увійшли також Renault Zoe і Chevrolet Bolt.

Зауважимо, квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.

Автор:
Ольга Опенько