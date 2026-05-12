Українці масово купують електромобілі: рейтинг квітня

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf. Водночас у річному вимірі ринок електрокарів скоротився майже наполовину.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укравтопром.

Найпопулярніші електромобілі в Україні

Попри суттєве падіння попиту у річному вимірі, ринок електрокарів продемонстрував активне відновлення порівняно з попереднім місяцем. Так, у порівнянні з квітнем 2025 року кількість реєстрацій електромобілів скоротилася на 48%, водночас відносно березня 2026 року попит зріс одразу на 49%.

Найбільшу частку зареєстрованих електромобілів традиційно становили легкові авто - 2837 одиниць. Із них 536 були новими, а 2301 - уживаними. Крім того, протягом місяця в Україні зареєстрували 170 комерційних електромобілів, однак лише 9 із них були новими.

Серед нових електрокарів найбільший попит мали моделі китайських виробників. Лідером квітня став BYD Leopard 3 - в Україні зареєстрували 96 таких авто. Другу позицію посів BYD Sea Lion 06 із результатом 73 автомобілі. До п’ятірки найпопулярніших також увійшли MG 4 EV, Volkswagen ID.UNYX та Zeekr 001.

На ринку вживаних електромобілів лідерство зберіг Nissan Leaf - у квітні українці вперше зареєстрували 345 таких авто. Також високим попитом користувалися Tesla Model Y та Tesla Model 3. До ТОП-5 увійшли також Renault Zoe і Chevrolet Bolt.

Зауважимо, квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.