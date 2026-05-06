Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Імпорт вживаних авто в Україні сповільнився: попит падає попри локальний рекорд

імпорт авто
Імпорт вживаних авто в Україні сповільнився

Квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інститут досліджень авторинку.

За місяць українці зареєстрували 19 323 вживаних легковики, ввезених з-за кордону. У порівнянні з березнем обсяги зросли на 2,5%, проте у річному вимірі ринок скоротився на 9,1%.

Фото 2 — Імпорт вживаних авто в Україні сповільнився: попит падає попри локальний рекорд

Минулого року сегмент демонстрував стабільне зростання — від 14,5 тисячі авто у січні до понад 41 тисячі у грудні. Натомість цьогорічний показник навіть не досяг рівня квітня 2025 року, коли було зареєстровано понад 21 тисячу автомобілів.

Ключовим фактором сповільнення стало повернення ПДВ на електромобілі, що суттєво знизило привабливість одного з найдинамічніших сегментів імпорту.

Структура попиту також змінилася. Найбільшу частку ринку займають бензинові авто — 55,9%, далі йдуть дизельні з часткою 21,3%. Електромобілі займають 11,4%, гібриди — 8%. Частка авто з газобалонним обладнанням залишається незначною.

Середній вік імпортованих автомобілів у квітні становив близько 10 років, що свідчить про зміщення попиту в бік дешевших і простіших моделей.

Попри загальне охолодження ринку, преміум-сегмент демонструє стабільність. У квітні в Україну ввезли 77 автомобілів Porsche, 7 Maserati, а також поодинокі Lamborghini, Aston Martin і Bentley.

Серед брендів лідером залишається Volkswagen, тоді як високі позиції Audi та BMW підтверджують стійкий попит на вживані преміальні авто. У модельному сегменті зберігається інтерес до кросоверів — Volkswagen Tiguan випереджає традиційного лідера Golf.

Експерти відзначають, що ринок досяг умовної “стелі”. Податкові зміни змусили покупців переглянути бюджети і частіше обирати старіші автомобілі, що обмежує потенціал подальшого зростання імпорту.

Зауважимо, у 2025 році в Україну імпортували майже 445 тис. транспортних засобів, і понад 70% із них — вживані автомобілі. Середній вік таких машин становить близько 9 років, а значна частина надходить із країн Європейського Союзу.

Автор:
Тетяна Гойденко