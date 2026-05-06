Імпорт вживаних авто в Україні сповільнився: попит падає попри локальний рекорд

Квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інститут досліджень авторинку.

За місяць українці зареєстрували 19 323 вживаних легковики, ввезених з-за кордону. У порівнянні з березнем обсяги зросли на 2,5%, проте у річному вимірі ринок скоротився на 9,1%.

Минулого року сегмент демонстрував стабільне зростання — від 14,5 тисячі авто у січні до понад 41 тисячі у грудні. Натомість цьогорічний показник навіть не досяг рівня квітня 2025 року, коли було зареєстровано понад 21 тисячу автомобілів.

Ключовим фактором сповільнення стало повернення ПДВ на електромобілі, що суттєво знизило привабливість одного з найдинамічніших сегментів імпорту.

Структура попиту також змінилася. Найбільшу частку ринку займають бензинові авто — 55,9%, далі йдуть дизельні з часткою 21,3%. Електромобілі займають 11,4%, гібриди — 8%. Частка авто з газобалонним обладнанням залишається незначною.

Середній вік імпортованих автомобілів у квітні становив близько 10 років, що свідчить про зміщення попиту в бік дешевших і простіших моделей.

Попри загальне охолодження ринку, преміум-сегмент демонструє стабільність. У квітні в Україну ввезли 77 автомобілів Porsche, 7 Maserati, а також поодинокі Lamborghini, Aston Martin і Bentley.

Серед брендів лідером залишається Volkswagen, тоді як високі позиції Audi та BMW підтверджують стійкий попит на вживані преміальні авто. У модельному сегменті зберігається інтерес до кросоверів — Volkswagen Tiguan випереджає традиційного лідера Golf.

Експерти відзначають, що ринок досяг умовної “стелі”. Податкові зміни змусили покупців переглянути бюджети і частіше обирати старіші автомобілі, що обмежує потенціал подальшого зростання імпорту.

Зауважимо, у 2025 році в Україну імпортували майже 445 тис. транспортних засобів, і понад 70% із них — вживані автомобілі. Середній вік таких машин становить близько 9 років, а значна частина надходить із країн Європейського Союзу.