У березні імпорт вживаних авто в Україну скоротився

У березні 2026 року український автопарк поповнили 18,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 7% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопром".

Найбільшу частку в структурі імпорту зайняли бензинові автомобілі — 58% проти 45% у березні 2025 року. Частка дизельних авто склала 21% (23% торік).

Водночас суттєво знизилась частка електромобілів — до 9% проти 23% роком раніше. Частка гібридів зросла до 8% (5% у березні 2025 року), тоді як автомобілі з газобалонним обладнанням зберегли позиції на рівні 4%.

Середній вік автомобілів, які у березні отримали українську реєстрацію, становив 10 років.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних авто залишається Volkswagen Golf — упродовж місяця було зареєстровано 849 таких автомобілів.

До десятки лідерів також увійшли Volkswagen Tiguan (787 од.), Audi Q5 (627 од.), Nissan Rogue (624 од.), Skoda Octavia (594 од.), Renault Megane (589 од.), Ford Escape (415 од.), Volkswagen Passat (385 од.), Mazda CX-5 (361 од.) та Nissan Qashqai (352 од.).

Додамо, у 2025 році в Україну імпортували майже 445 тис. транспортних засобів, і понад 70% із них — вживані автомобілі. Середній вік таких машин становить близько 9 років, а значна частина надходить із країн Європейського Союзу.