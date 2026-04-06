Бензинові, електро чи гібриди: які автомобілі купували українці у березні

У березні автомобілі з традиційними двигунами охопили 64% ринку нових легковиків. У минулому році цей показник становив 58%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 42% продажів нових авто, проти близько 37% у березні 2025 року.

Натомість частка гібридних авто збільшилась з 28% до майже 32%.

Дизельні авто охопили 22%, проти 21% торік.

З 14% до 4% впала частка електромобілів.

На автомобілі з ГБО, як і рік тому, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто –Hyundai Tucson;

гібридні – Toyota RAV-4;

дизельні –Renault Duster;

електро – BYD Leopard 3;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, у березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.

Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.