- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Бензинові, електро чи гібриди: які автомобілі купували українці у березні
У березні автомобілі з традиційними двигунами охопили 64% ринку нових легковиків. У минулому році цей показник становив 58%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 42% продажів нових авто, проти близько 37% у березні 2025 року.
Натомість частка гібридних авто збільшилась з 28% до майже 32%.
Дизельні авто охопили 22%, проти 21% торік.
З 14% до 4% впала частка електромобілів.
На автомобілі з ГБО, як і рік тому, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто –Hyundai Tucson;
- гібридні – Toyota RAV-4;
- дизельні –Renault Duster;
- електро – BYD Leopard 3;
- авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, у березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.
Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.