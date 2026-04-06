Бензиновые, электро или гибриды: какие автомобили покупали украинцы в марте

В марте автомобили с традиционными двигателями охватили 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 58%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 42% продаж новых авто, против около 37% в марте 2025 года.

Зато доля гибридных авто увеличилась с 28% до почти 32%.

Дизельные автомобили охватили 22%, против 21% в прошлом году.

С 14% до 4% упала доля электромобилей.

На автомобили с ГБО, как и год назад, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;

гибридные – Toyota RAV-4;

дизельные – Renault Duster;

электро – BYD Leopard 3;

авто с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой луны стала Тойота.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.