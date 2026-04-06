Бензиновые, электро или гибриды: какие автомобили покупали украинцы в марте
В марте автомобили с традиционными двигателями охватили 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 58%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 42% продаж новых авто, против около 37% в марте 2025 года.
Зато доля гибридных авто увеличилась с 28% до почти 32%.
Дизельные автомобили охватили 22%, против 21% в прошлом году.
С 14% до 4% упала доля электромобилей.
На автомобили с ГБО, как и год назад, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, лидерские позиции по сегментам заняли:
- бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;
- гибридные – Toyota RAV-4;
- дизельные – Renault Duster;
- электро – BYD Leopard 3;
- авто с ГБО – Hyundai Tucson.
Напомним, в марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.
По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.
Самой популярной маркой луны стала Тойота.
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.