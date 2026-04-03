Какие автомобили покупали украинцы в марте: самые популярные модели
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Какие авто покупали в марте
В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:
- Toyota RAV-4 – 453 ед.;
- Renault Duster – 407 ед.;
- Hyundai Tucson – 247 ед.;
- Volkswagen Touareg – 204 ед.;
- Skoda Kodiaq – 162 ед.;
- Nissan Qashqai – 157 ед.;
- Toyota LC Prado – 156 ед.;
- KIA Sportage – 123 ед.;
- Mazda CX5 – 123 ед.;
- Suzuki SX4 – 123 ед.;
- Skoda Octavia – 116 ед.;
- Skoda Karoq – 101 ед.
Напомним, в марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.
По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.
Самой популярной маркой луны стала Тойота.