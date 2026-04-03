Какие автомобили покупали украинцы в марте: самые популярные модели

Toyota RAV-4 / Infocar

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Какие авто покупали в марте

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

  1. Toyota RAV-4 – 453 ед.;
  2. Renault Duster – 407 ед.;
  3. Hyundai Tucson – 247 ед.;
  4. Volkswagen Touareg – 204 ед.;
  5. Skoda Kodiaq – 162 ед.;
  6. Nissan Qashqai – 157 ед.;
  7. Toyota LC Prado – 156 ед.;
  8. KIA Sportage – 123 ед.;
  9. Mazda CX5 – 123 ед.;
  10. Suzuki SX4 – 123 ед.;
  11. Skoda Octavia – 116 ед.;
  12. Skoda Karoq – 101 ед.

Напомним, в марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

  По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой луны стала   Тойота.

Светлана Манько