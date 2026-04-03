Які автомобілі купували українці у березні: найпопулярніші моделі

Toyota RAV-4 / Infocar

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Які авто купували у березні

 До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

  1. Toyota RAV-4 - 453 од.;
  2. Renault Duster - 407 од.;
  3. Hyundai  Tucson - 247 од.;
  4. Volkswagen Touareg - 204 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 162 од.;
  6. Nissan Qashqai - 157 од.;
  7. Toyota LC Prado - 156 од.;
  8. KIA Sportage - 123 од.;
  9. Mazda CX5 - 123 од.;
  10. Suzuki SX4 - 123 од.;
  11. Skoda Octavia - 116 од.;
  12. Skoda Karoq - 101 од.

Нагадаємо, у березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто. 

 Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Автор:
Світлана Манько