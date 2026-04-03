- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які автомобілі купували українці у березні: найпопулярніші моделі
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Які авто купували у березні
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
- Toyota RAV-4 - 453 од.;
- Renault Duster - 407 од.;
- Hyundai Tucson - 247 од.;
- Volkswagen Touareg - 204 од.;
- Skoda Kodiaq - 162 од.;
- Nissan Qashqai - 157 од.;
- Toyota LC Prado - 156 од.;
- KIA Sportage - 123 од.;
- Mazda CX5 - 123 од.;
- Suzuki SX4 - 123 од.;
- Skoda Octavia - 116 од.;
- Skoda Karoq - 101 од.
Нагадаємо, у березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.
Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.