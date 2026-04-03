Які автомобілі купували українці у березні: найпопулярніші моделі

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Які авто купували у березні

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

Toyota RAV-4 - 453 од.; Renault Duster - 407 од.; Hyundai Tucson - 247 од.; Volkswagen Touareg - 204 од.; Skoda Kodiaq - 162 од.; Nissan Qashqai - 157 од.; Toyota LC Prado - 156 од.; KIA Sportage - 123 од.; Mazda CX5 - 123 од.; Suzuki SX4 - 123 од.; Skoda Octavia - 116 од.; Skoda Karoq - 101 од.

Нагадаємо, у березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.

Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.